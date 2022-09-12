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В США рассказали о прорыве в производстве Су-57

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Истребитель Су-57 на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022»
Истребитель Су-57 на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В рамках государственного контракта на производство истребителей пятого поколения Су-57 в России выпустили четыре самолета. Обозреватель американского издания 19FortyFive Харрисон Касс оценил темпы производства российского самолета.

«В августе в осажденной российской программе Су-57 произошел прорыв: было произведено четыре новых реактивных самолета, что вселило некоторый оптимизм в будущее программы истребителей пятого поколения», — пишет он.

В ходе форума «Армия-2022» в августе генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что четыре самолета построили в рамках контракта с Министерством обороны России на серийное производство Су-57.

Касс отметил, что Су-57 планировали поднять в воздух в 2007 году, но из-за проблем с двигателем первый полет состоялся в 2010 году. «Сегодня на вооружение поступило лишь несколько Су-57. И все же, наконец, появился проблеск надежды. Как сообщило ТАСС 16 августа, программа Су-57, похоже, движется в правильном направлении», — написал он.

В августе в холдинге «Росэлектроника» сообщили, что российский однодвигательный истребитель Су-75 Checkmate получит комплекс связи от Су-57.

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Страны
Россия
США
Продукция
Checkmate
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Росэлектроника
Персоны
Слюсарь Юрий
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4 комментария
№1
12.09.2022 04:38
С 20-го года по строевому полку Су-57 в год должны были строить, а тут звено "полуфабрикатов " с двигателями от Су-35 построили, а похвальбы как новую авиадивизию в строй ввели..
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№2
12.09.2022 12:02
Цитата, штурм сообщ. №1
звено "полуфабрикатов " с двигателями от Су-35 построили
Ну новые двигатели с самого начала, т.е. с публичной демонстрации Т-50 в 2010 г – не обещали ранее середины 2020-х. Но и нынешние АЛ-41Ф-1 – не сильно уступают юсовским F119  на F-22. Проблема явно не в двигателях.
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№3
13.09.2022 00:09
Импортозамещение касается не только изделия и комплектующих, но и технологических линий, расходников... Санкции явно не ускорили процесс.
0
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№4
13.09.2022 00:29
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