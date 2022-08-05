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Российский Су-75 получит комплекс связи от Су-57

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Макет истребителя пятого поколения Су-75 «Checkmate» на истребителя пятого поколения на Dubai Airshow, 2021 год
Макет истребителя пятого поколения Су-75 «Checkmate» на истребителя пятого поколения на Dubai Airshow, 2021 год.
Источник изображения: Jon Gambrell/AP

Российский однодвигательный легкий тактический самолет (ЛТС) Су-75 Checkmate получит комплекс связи от истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщили в холдинге «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», передает ТАСС.

«Данный комплекс связи [от Су-57] планируется устанавливать и на перспективный истребитель Checkmate. При этом за счет ряда технических решений будет достигнуто снижение стоимости оборудования при сохранении высокой эффективности системы связи», — сообщили в холдинге.

В июле в «Росэлектронике» сообщили, что осенью начнут испытания модернизированного комплекса связи для истребителя Су-57. Оборудование испытают в составе самолета.

В июне заместитель руководителя проекта Су-75 Алексей Булатов отметил, что Су-57 допускает установку нового оборудования с минимальными изменениями.

В том же месяце стало известно, что легкий истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate совершит первый полет в 2025 году.

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