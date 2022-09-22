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ТАСС

В СФ считают, что подготовка мобилизованных для отправки в зону СВО займет больше месяца

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Виктор Бондарев
Виктор Бондарев.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев напомнил, что частичной мобилизации подлежат только те, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Подготовка тех, кто подлежит частичной мобилизации, перед отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО) будет проходить больше месяца, полагает глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Отвечая в среду в эфире телеканала "Вместе-РФ" на вопрос, достаточно ли будет месяца для подготовки мобилизованных, сенатор сказал: "Нет, за месяц те, кто будет защищать нашу родину, кто будет на территории Украины уничтожать фашистов, естественно, туда не попадут. Они попадут после того, как будет принято решение, что да, эти люди, эти подразделения боеготовы".

Бондарев отметил, что у военкоматов и Генштаба есть программа подготовки специалистов по тем или иным воинским учетным специальностям. "Они должны быть призваны, проверены по здоровью, экипированы, отправлены на обучение, переобучение, далее - на проведение слаженности в составе подразделений. И только после того как комиссия примет решение, что да, это подразделение, эта воинская часть способна выполнить боевую задачу четко и без потерь, тогда они будут перебазироваться уже к линии фронта", - сказал парламентарий.

Он напомнил, что частичной мобилизации подлежат только те, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность, "необходимую для формирования тех или иных воинских частей". Исключения составляют прошедшие службу работники предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Как отметил Бондарев, призванные в рамках частичной мобилизации будут выполнять задачи в рамках именно тех воинских специальностей, которые они получили во время службы в армии.

В среду в телеобращении президент РФ Владимир Путин сообщил, что поддержал предложение Минобороны и Генштаба ВС РФ о проведении в стране частичной мобилизации и подписал соответствующий указ. Он также заявил, что в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе "прямо подталкивают Киев к переносу военных действий" на территорию РФ, подчеркнув, что безопасность России будет обеспечена всеми имеющимися у нее средствами. 

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