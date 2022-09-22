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«Калашников» изменит проекты катеров

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Скоростной транспортно-десантный катер БК-16
Скоростной транспортно-десантный катер БК-16.
Источник изображения: kalashnikov.media

Предприятия концерна «Калашников» работают над изменением конструкции многоцелевого катера БК-16 и скоростной штурмовой лодки БК-10 в рамках импортозамещения, а также готовят предложения по разработке новых катеров. Об этом ТАСС сообщил президент концерна Алан Лушников.

«Основные усилия проектного бюро в данный момент сосредоточены на внесение изменений в существующие проекты катеров БК-16 и БК-10 по направлению импортозамещения, а также готовятся технические предложения по участию в разработке новых десантных катеров для военно-морского флота», — отметил он.

Десантные катера БК-16 проекта 02510 предназначены для проведения операций на реках или в прибрежной морской зоне. БК-16 позволяет транспортировать подразделение численностью до 19 человек, а штурмовая лодка БК-10 проекта 02450 вмещает до десяти человек десанта. Лодка с бронированной рубкой также может нести четыре пулемета.

В августе генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Лепин сообщил, что барражирующие боеприпасы «Куб-БЛА» могут быть установлены на боевых кораблях и катерах для выполнения специальных задач.

В том же месяце на судостроительном заводе «Пелла» заявили, что катера проекта 03160 «Раптор» модернизируют с учетом опыта специальной военной операции на Украине.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Компании
Пелла ОАО
Проекты
03160 Раптор
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