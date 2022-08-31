Гендиректор «Калашникова» рассказал об установке дронов-камикадзе на корабли

Российские барражирующие боеприпасы «Куб-БЛА» могут быть установлены на боевых кораблях и катерах для выполнения специальных задач. Об адаптации дронов-камикадзе к работе на кораблях рассказал в интервью журналу «Национальная оборона» генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Лепин.

«Развитие линейки "КУБ-БЛА" на этом не закончится. Наши эксперты видят необходимость адаптации этого изделия для эксплуатации на скоростных транспортно-десантных катерах и кораблях специального назначения. Эта работа уже ведется в инициативном порядке. Возможность морского применения может быть реализована для разведывательных и ударных БЛА», — отметил он.

Лепин добавил, что новые технологические решения будут предлагаться как эффективный инструмент мониторинга и охраны национальных территориальных вод.

Ранее президент «Калашникова» Алан Лушников отметил, что «Куб-БЛА» не предназначен для работы по движущимся целям. Беспилотник эффективно поражает стационарные цели.

В ноябре 2021 года стало известно, что входящая в группу компаний «Калашников» компания Zala Aero испытала морскую версию дрона «Куб-БЛА». Беспилотник можно запускать с десантных катеров.