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«Калашников» раскрыл особенности применения «Куб-БЛА» и «Ланцета»

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КУБ-БЛА
КУБ-БЛА.
Источник изображения: Калашников

Российские беспилотники «Куб-БЛА» и «Ланцет» в ходе спецоперации России на Украине показывают себя с лучшей стороны, однако высказываться об оценках техники должно Минобороны России. Особенности применения этих бесплотных летательных аппаратов (БПЛА) в интервью «Ъ» раскрыл президент «Калашникова» Алан Лушников.

Руководитель напомнил, что «Куб-БЛА» не предназначен для работы по движущимся целям. «В него вводится координата цели, по GPS/ГЛОНАСС, и боеприпас туда по спутнику прилетает. Соответственно, когда цель уехала, сместилась — он прилетит на то место, которое она покинула, в точку на карте», — сказал президент группы компаний.

По словам Лушникова, «Ланцет» наводится оператором и эффективно применяется «по стационарным целям, а не по движущимся, что связано с техническими особенностями его работы». «И это не недостаток, а особенность применения. Не нужно палить из винтовки по танку. Она не для этого предназначена. Так же и здесь, системы наведения предназначены для поражения определенного типа целей», — заметил руководитель.

Также президент «Калашникова» подтвердил, что концерн намерен разрабатывать барражирующие боеприпасы и разведывательные беспилотники.

В июле РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщили, что Вооруженные силы России в рамках спецоперации на Украине начали применять модернизированные барражирующие боеприпасы «Ланцет».

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
ГЛОНАСС
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