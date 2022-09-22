Космические силы США объявили «мобилизацию» молодых программистов для создания и улучшения программных платформ

Источник изображения: topwar.ru

Начальник штаба Космических сил США генерал Джон Уильям «Джей» Реймонд сообщает о том, что ведомство намерено значительно увеличить набор молодых и талантливых программистов, умеющих работать с кодом. В настоящее время, сообщил генерал, уже около 100 специалистов прошли трехмесячное обучение, в рамках которого их подготовили к созданию и развитию таких ИТ-платформ, как Supra Coders, предназначенной для управления боевыми самолетами. По его словам, ведомство нуждается в мобилизации специалистов в области программного обеспечения.

У нас есть программа, которую мы называем Supra Coders, и мы пытаемся привлечь местных экспертов по программному обеспечению в нашу службу. После обучения они преступают к разработке и усовершенствованию инновационных программ для Космических сил США. Есть несколько действительно хороших примеров, когда эти программисты добиваются больших успехов

— рассказал Реймонд.

В мае прошлого года Космические силы обнародовали свое «Видение цифрового сервиса», в котором было определено, как будет выглядеть цифровой сервис по четырем основным направлениям. В приоритете повышение уровня владения цифровыми технологиями сотрудниками военного ведомства, внедрение совместных общедоменных решений и цифровой инженерии.

Пока в ведомстве заняты в основном разработкой цифровых стандартов создания программно-аппаратного комплекса с последующим его внедрением в промышленные образцы военной техники. Для этого программисты, в том числе из новичков, создают компьютерные модели, которые затем передаются производственным инженерам.

Начштаба Космических сил обозначил другую проблему, с которой вынуждено бороться ведомство — излишняя бюрократия и медленное принятие решений. Это мешает внедрению инноваций, затрудняет взаимодействие с другими военными структурами армии США. Для борьбы с бюрократией генерал намерен улучшать внутрикорпоративную культуру, для чего в ближайшее время будет проведен цикл специальных «сессий по культуре».

Вместо того чтобы просто развиваться и работать, мы будем стремиться к тому, чтобы выяснить, как наилучшим образом спроектировать то, где мы находимся сегодня и куда хотим попасть в будущем

— витиевато объяснил планы развития военно-космического ведомства ВС США генерал.

Космические силы ВС США были созданы по инициативе президента Дональда Трампа в 2019 году и стали самым молодым, шестым, родом войск американской армии.

Источник изображения: topwar.ru

В задачи Космических сил входит проведение военных операций в космическом пространстве. Изначально новую структуру возглавлял Джон Реймонд, в августе 2020 года он перешел на должность Начальника Штаба, а его место занял генерал Джеймс Дикинсон. Сейчас Космические силы включают в себя 16 тыс. человек, общий бюджет на 5 лет составляет почти 13 млрд долларов.

В то время в поддержку создания новой военной структуры высказался руководитель НАСА Джим Брайденстайн, министр обороны США Джеймс Мэттис, министр Военно-воздушных сил США Хизер Уилсон и владелец SpaceX Илон Маск. Против создания КС выступила бывший министр Военно-воздушных сил Дебора Ли Джеймс, которая считает, что не стоит разделять Военно-воздушные силы, а создание самой маленькой из существующих в США вооруженной силы вряд ли поможет защитить спутники.

Источник изображения: topwar.ru

На марше первые офицеры нового рода войск (весна 2020 года)

Судя по содержанию высказываний начштаба КС и планам развития новой военной структуры, Космическим силам США еще очень далеко до реальных побед на околоземной орбите. Пока предстоит изнурительная борьба с бюрократией и попытки обучения на трехмесячных курсах программистов, дабы хоть как-то укомплектовать штат и попытаться быть полезными в развитии перспективных вооружений.

При этом, кроме всех дел, напрямую связанных с космосом, за которые раньше отвечали Военно-воздушные силы, КС США также возьмут на себя все операции армии, ВМС, Агентства противоракетной обороны, Управления стратегических возможностей, НАСА, NOAA и даже Министерства торговли США. Если сумеют победить бюрократию и мобилизовать необходимое количество талантливых программистов.