Войти
Lenta.ru

Истребители Балтфлота провели воздушный бой с «нарушителями»

205
0
0
Истребитель Су-27
Истребитель Су-27.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Экипажи истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации Балтийского флота отработали элементы воздушного боя с условным противником в ходе учений. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«По замыслу учения, самолеты условного противника нарушили государственную границу Российской Федерации и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам», — отметили в сообщении.

После получения сигнала о вторжении Су-27 вылетели на перехват. Экипажи истребителей обнаружили, идентифицировали и уничтожили в ходе воздушного боя самолеты условного противника. В пресс-службе уточнили, что к маневрам привлекли более десяти экипажей Су-27 Балтфлота.

Отмечается, что в рамках учений экипажи отработали ускоренную подготовку самолетов к вылету, выполнили парные взлеты и электронные пуски ракет по воздушным целям. Полеты выполняли днем и в темное время суток.

Ранее стало известно, что истребители-перехватчики МиГ-31 Балтфлота провели учения с полетами в стратосфере. Полеты МиГ-31 проходили под прикрытием звена Су-27.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Су-27
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
14.09.2022
Российские МиГ-31 провели учения с полетами в стратосфере
04.09.2019
Появилось видео ракетных стрельб кораблей ТОФ в Охотском море
14.01.2019
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2018 году
21.08.2017
"Наташа" массового поражения: какие "клички" в РФ и НАТО дают нашему оружию
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
05.03.2014
Президент России наблюдал за ходом учений, проходящих в рамках внезапной проверки боеготовности
15.10.2012
Катастрофы российских военных самолетов в 2006-2012 гг
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 05:43
  • 32478
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.09 03:15
  • 2
Карфаген, то есть «Северный поток», должен быть разрушен!
  • 22.09 03:07
  • 2
В Госдуме призвали сажать в тюрьму агитирующих жертвовать деньги противнику
  • 21.09 23:16
  • 6
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 21.09 22:44
  • 17
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 21.09 22:15
  • 51
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 21.09 21:55
  • 2
Новая книга ЦАСТ о сражениях в условиях плотной застройки. Объявляем конкурс на лучшее название
  • 21.09 21:25
  • 2
Путин заявил об эффективности российской военной техники
  • 21.09 19:38
  • 1
Путин отметил успехи вооружения РФ в противостоянии западному оружию на Украине
  • 21.09 13:51
  • 1
Американские ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине
  • 21.09 12:29
  • 5
Разработка самолёта CR929 началась практически заново
  • 21.09 07:50
  • 1
Предприятия ОПК перестраивают производство, заявил Путин
  • 20.09 23:14
  • 3
Быстровозводимая полевая фортификация
  • 20.09 14:49
  • 9
Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
  • 20.09 13:41
  • 1
Компания SpaceX вывела в космос 54 спутника для сети Starlink