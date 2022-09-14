Российские МиГ-31 провели учения с полетами в стратосфере

Российские истребители-перехватчики МиГ-31 провели учения с полетами в стратосфере с отработкой условных ракетных ударов. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил Балтийский флот, пишет «Интерфакс».

«Летчики самолетов МиГ-31 отработали действия по полетам в стратосфере и выход из-под удара самолетов условного противника, а также перебазирование на оперативные аэродромы области», — заявили в Балтфлоте. Указывается, что самолеты были перебазированы в Калининградскую область и в рамках плановых учебных полетов отработали нанесение ударов по командным пунктам условного противника.

Отмечается, что полеты МиГ-31 проходили под прикрытием звена истребителей Су-27.

11 сентября сообщалось, что расчеты беспилотных летательных аппаратов «Элерон» и «Орлан-10» армейского корпуса Балтийского флота отработали тактику преодоления зоны противовоздушной обороны (ПВО) условного противника. Учения проводились на полигоне Пугачево в Калининградской области.

В январе автор портала Sohu назвал российский истребитель-перехватчик МиГ-31 «таинственным убийцей». Самолет, известный как МиГ-41, или ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата), создают в качестве замены МиГ-31.