Войти
Lenta.ru

Российские МиГ-31 провели учения с полетами в стратосфере

217
0
0
Истребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник изображения: © РИА Новости / Юрий Стрелец

Российские истребители-перехватчики МиГ-31 провели учения с полетами в стратосфере с отработкой условных ракетных ударов. Об этом во вторник, 13 сентября, сообщил Балтийский флот, пишет «Интерфакс».

«Летчики самолетов МиГ-31 отработали действия по полетам в стратосфере и выход из-под удара самолетов условного противника, а также перебазирование на оперативные аэродромы области», — заявили в Балтфлоте. Указывается, что самолеты были перебазированы в Калининградскую область и в рамках плановых учебных полетов отработали нанесение ударов по командным пунктам условного противника.

Отмечается, что полеты МиГ-31 проходили под прикрытием звена истребителей Су-27.

11 сентября сообщалось, что расчеты беспилотных летательных аппаратов «Элерон» и «Орлан-10» армейского корпуса Балтийского флота отработали тактику преодоления зоны противовоздушной обороны (ПВО) условного противника. Учения проводились на полигоне Пугачево в Калининградской области.

В январе автор портала Sohu назвал российский истребитель-перехватчик МиГ-31 «таинственным убийцей». Самолет, известный как МиГ-41, или ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата), создают в качестве замены МиГ-31.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Орлан-10
Су-27
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
29.07.2022
Невской волной: как пройдет главный морской парад в День ВМФ
14.09.2021
Учения «Запад-2021»: американский взгляд. Часть 1
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
20.08.2014
Су-34: пополнение и боевая учеба
15.10.2012
Катастрофы российских военных самолетов в 2006-2012 гг
14.03.2012
Авиация ВМФ России: взгляд с Запада
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.09 06:59
  • 31988
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.09 04:34
  • 21
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 14.09 02:39
  • 1
СМИ Германии: В Вашингтоне рассчитывают, что вооруженный конфликт на Украине разорит европейцев
  • 14.09 02:22
  • 1
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 13.09 23:52
  • 2
США не зря испугались военного союза России и КНДР
  • 13.09 23:43
  • 4
Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины
  • 13.09 16:35
  • 7
Почему российские ВВС столь опасны
  • 13.09 16:07
  • 1
Цели военной операции на Украине будут достигнуты, заявил Патрушев
  • 13.09 14:59
  • 4133
Оценка Советского периода в истории России.
  • 13.09 12:52
  • 8
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 13.09 12:05
  • 1
Российский Су-35С уничтожил украинскую систему ПВО специальной ракетой
  • 13.09 11:44
  • 3
Военная реакция: чем Россия может ответить на дальнобойное оружие из США
  • 13.09 11:37
  • 1
Обстрел Логачевки, звуки взрыва в Таганроге и под Ростовом: что происходит на юге России
  • 13.09 09:47
  • 2
На Запорожье заявили о подготовке ВСУ большого наступления в районе ЗАЭС и переправ
  • 13.09 09:30
  • 2
Российские танки получат КАЗ «Арена-М» в процессе модернизации