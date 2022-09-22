Войти
Lenta.ru

Российская винтовка поразила цель на расстоянии более пяти километров

185
0
0
Источник изображения: topwar.ru

Российская крупнокалиберная снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые в мире поразила цель на расстоянии более пяти километров. Об этом ТАСС сообщили в компании «Промтехнология», которая под брендом ORSIS выпускает стрелковое оружие.

«Задачей этих стрельб было показать возможности винтовки ORSIS-CT20 в калибре .375 CheyTac. Дистанцию в 5117 метров таким калибром "закрыли" впервые в мире. В качестве стрелка выступил Дмитрий Иноземцев, в качестве наводчика — Александр Гаврилов и сотрудник из спецслужб», — сказали в компании.

Отмечается, что бумажная мишень имела размеры три на три метра.

«Расстояние между пробоинами по горизонтали 1,6 метра — около 1 МОА (угловая минута — прим. «Ленты.ру»), по вертикали — 1,2 метра (меньше 1 МОА) при ветре 5 метров в секунду. Что подтверждает, что по одиночной цели работать — удача, а по групповой — вполне реально», — заверил разработчик винтовки.

В сентябре обозреватель 19FortyFive Кристиан Орр заметил, что российская снайперская винтовка ORSIS T-5000, которую производит компания «Промтехнология», является малоизвестным, но мощным оружием.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ORSIS T-5000
Компании
Промтехнологии ГК
Похожие новости
14.10.2021
"СВД больше не справляется". Чем вооружат снайперов российской армии
31.01.2020
Снайперская винтовка ORSIS T-5000 российского производства в руках халифата
18.12.2019
Рособоронэкспорт выполнил контракт на поставку винтовок ORSIS T-5000
28.11.2019
Военный политолог назвал основного потребителя снайперской винтовки Т-5000
18.04.2014
Разработчик: российскую снайперскую винтовку ORSIS T-5000 испытают в Пакистане
22.04.2013
МВД увязало закупки новой "снайперки" с производством патронов к ней
19.09.2011
ГК «Промтехнологии» представила на инвестиционном форуме в Сочи пять моделей высокоточных винтовок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 05:43
  • 32478
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.09 03:15
  • 2
Карфаген, то есть «Северный поток», должен быть разрушен!
  • 22.09 03:07
  • 2
В Госдуме призвали сажать в тюрьму агитирующих жертвовать деньги противнику
  • 21.09 23:16
  • 6
Российский «Корнет» научат «двойному пуску»
  • 21.09 22:44
  • 17
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 21.09 22:15
  • 51
Армия России готовит крупнейшую операцию со времен Великой Отечественной
  • 21.09 21:55
  • 2
Новая книга ЦАСТ о сражениях в условиях плотной застройки. Объявляем конкурс на лучшее название
  • 21.09 21:25
  • 2
Путин заявил об эффективности российской военной техники
  • 21.09 19:38
  • 1
Путин отметил успехи вооружения РФ в противостоянии западному оружию на Украине
  • 21.09 13:51
  • 1
Американские ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине
  • 21.09 12:29
  • 5
Разработка самолёта CR929 началась практически заново
  • 21.09 07:50
  • 1
Предприятия ОПК перестраивают производство, заявил Путин
  • 20.09 23:14
  • 3
Быстровозводимая полевая фортификация
  • 20.09 14:49
  • 9
Краснеющая черта: какими дальнобойными ракетами США могут вооружить Киев
  • 20.09 13:41
  • 1
Компания SpaceX вывела в космос 54 спутника для сети Starlink