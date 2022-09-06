В США рассказали о малоизвестной и мощной российской винтовке

Российская снайперская винтовка ORSIS T-5000, которую производит компания «Промтехнология», является малоизвестным, но мощным оружием. О возможностях винтовки рассказал обозреватель 19FortyFive Кристиан Орр.

По его словам, любители оружия из США знают о снайперских винтовках Winchester Model 70, Remington Model 700 и Remington M24. К известным образцам оружия он также отнес винтовку Мосина и снайперскую винтовку Драгунова (СВД).

«Но, положа руку на сердце, многие ли из присутствующих слышали о российской снайперской винтовке ORSIS T-5000? Если вы не заядлый геймер (я, кстати, таковым не являюсь) и не являетесь поклонником игры Escape From Tarkov, то, скорее всего, вы никогда о ней не слышали», — пишет Орр.

T-5000 стала первым продуктом бренда ORSIS. С 2011 года под этой торговой маркой «Промтехнология» выпускает винтовки. По данным издания, компания выпускает охотничьи и спортивные модификации винтовки. Также ORSIS может производить стволы для оружия других производителей.

Винтовку с продольно скользящим затвором выпускают в нескольких цветах под патроны 7,62х51 НАТО, .300 Winchester Magnum, .260 Remington, 6.5x47mm Lapua и .338 Lapua Magnum. T-5000 оснащают дульным тормозом, который снижает отдачу на 50 процентов, и оптическим прицелом DH 5-20×56. Орр отметил, что DH считается «новейшим и лучшим» российским прицелом, который может обеспечить высокую точность.

В августе компания «Промтехнология» сообщила о начале выпуска высокоточной винтовки T-5000 под патрон калибра .300 Norma Magnum.