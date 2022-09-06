Войти
Lenta.ru

В США рассказали о малоизвестной и мощной российской винтовке

417
0
0
Стивен Сигал
Стивен Сигал с винтовкой ORSIS T-5000.
Источник изображения: www.orsis.com

Российская снайперская винтовка ORSIS T-5000, которую производит компания «Промтехнология», является малоизвестным, но мощным оружием. О возможностях винтовки рассказал обозреватель 19FortyFive Кристиан Орр.

По его словам, любители оружия из США знают о снайперских винтовках Winchester Model 70, Remington Model 700 и Remington M24. К известным образцам оружия он также отнес винтовку Мосина и снайперскую винтовку Драгунова (СВД).

«Но, положа руку на сердце, многие ли из присутствующих слышали о российской снайперской винтовке ORSIS T-5000? Если вы не заядлый геймер (я, кстати, таковым не являюсь) и не являетесь поклонником игры Escape From Tarkov, то, скорее всего, вы никогда о ней не слышали», — пишет Орр.

T-5000 стала первым продуктом бренда ORSIS. С 2011 года под этой торговой маркой «Промтехнология» выпускает винтовки. По данным издания, компания выпускает охотничьи и спортивные модификации винтовки. Также ORSIS может производить стволы для оружия других производителей.

Винтовку с продольно скользящим затвором выпускают в нескольких цветах под патроны 7,62х51 НАТО, .300 Winchester Magnum, .260 Remington, 6.5x47mm Lapua и .338 Lapua Magnum. T-5000 оснащают дульным тормозом, который снижает отдачу на 50 процентов, и оптическим прицелом DH 5-20×56. Орр отметил, что DH считается «новейшим и лучшим» российским прицелом, который может обеспечить высокую точность.

В августе компания «Промтехнология» сообщила о начале выпуска высокоточной винтовки T-5000 под патрон калибра .300 Norma Magnum.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
ORSIS T-5000
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
Промтехнологии ГК
Проекты
NATO
Похожие новости
06.10.2021
Силы специальных операций Азербайджана
14.06.2016
Сверхточные и сверхдальнобойные
04.04.2016
Пуля не дура
12.01.2015
Винтовка с компьютером: чем будут вооружать снайперов российской армии
14.01.2013
О концептуальной неопределенности в развитии боевого стрелкового оружия в РФ
17.01.2012
Принятие на вооружение австрийкой снайперской винтовки системы Mannlicher – мнения экспертов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.09 13:09
  • 32
Разгром и счет: украинские войска потеряли за сутки более тысячи военных
  • 06.09 12:41
  • 31008
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.09 11:40
  • 1
Русский боевой ответ HIMARS под названием ОУ-122 был показан 3 года назад
  • 06.09 10:34
  • 1
Армия США решила сделать упор на развитие легкой пехоты на основе украинских событий
  • 06.09 10:00
  • 1
Макрон заявил о необходимости демилитаризации района Запорожской АЭС
  • 06.09 09:54
  • 2
Су-34: быстрый и беспощадный
  • 06.09 09:53
  • 1
Рособоронэкспорт представит актуальную для стран Каспия российскую продукцию на выставке ADEX 2022
  • 06.09 09:52
  • 3
В США рассказали о «далеком от реальности» МиГ-41
  • 06.09 09:34
  • 19
Артиллеристы рассказали о методах работы САУ «Малка» в Донбассе
  • 06.09 09:33
  • 1
«Это будущее войны»: за захват робота THeMIS на Украине объявлена награда
  • 05.09 19:03
  • 2
Шойгу заявил, что вооруженные силы полностью комплектуются профессионалами
  • 05.09 15:57
  • 4
В Минобороны объяснили, почему ВСУ не могут расшифровать радиоперехваты
  • 05.09 15:34
  • 15
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 05.09 11:52
  • 1
Raytheon поставит СВ США дополнительные ЗУР "Стингер"
  • 05.09 09:45
  • 1
В США объяснили потребность Украины в баллистических ракетах