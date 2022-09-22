Генерал-майор США пожаловался на старое оборудование

Генерал-майор американских военно-воздушных сил США Дуглас Рааберг заявил, что ВВС и ВКС страны используют одно из самых старых оборудований в истории и переживают нехватку финансирования, сообщает РИА Новости.

«Наши военно-воздушные и космические силы сегодня используют одно из самых старых оборудований в нашей истории. Силы финансируются меньше и неадекватно по сравнению с требованиями стратегии национальной безопасности», — рассказал Рааберг во время вступления на конференции Air Force Association (AFSA).

Генерал добавил, что ВВС и ВКС США следует ускориться в переоснащении современными технологиями. «Время не на нашей стороне», — заключил он.

Ранее в США назвали недостаток нового самолета-заправщика. ВВС страны заявили, что новый самолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus получил разрешение на дозаправку всех американских военных самолетов, кроме штурмовиков A-10 Thunderbolt II.