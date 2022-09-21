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ТАСС

В "Сахарово" создадут условия для оформления иностранцев на военную службу в России

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Источник изображения: Валерий Шарифулин/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. В миграционном центре "Сахарово" развернут полноценную инфраструктуру содействия Минобороны в организации поступления на военную службу иностранных граждан. Об этом сообщил во вторник в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве действует миграционный центр "Сахарово" - единое окно для решения вопросов трудовой занятости мигрантов", - написал мэр. Правительство Москвы в самое ближайшее время развернет в "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны в организации поступления на военную службу иностранцев. По словам Собянина, городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было удобным для граждан.

Госдума ранее приняла закон об упрощении получения гражданства России. В соответствии с ним иностранцы, которые заключили годовой контракт о службе в Вооруженных силах России, смогут получить гражданство без "бюрократических преград" и длительного ожидания. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Собянин Сергей
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