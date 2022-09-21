В "Сахарово" создадут условия для оформления иностранцев на военную службу в России

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. В миграционном центре "Сахарово" развернут полноценную инфраструктуру содействия Минобороны в организации поступления на военную службу иностранных граждан. Об этом сообщил во вторник в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве действует миграционный центр "Сахарово" - единое окно для решения вопросов трудовой занятости мигрантов", - написал мэр. Правительство Москвы в самое ближайшее время развернет в "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны в организации поступления на военную службу иностранцев. По словам Собянина, городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было удобным для граждан.

Госдума ранее приняла закон об упрощении получения гражданства России. В соответствии с ним иностранцы, которые заключили годовой контракт о службе в Вооруженных силах России, смогут получить гражданство без "бюрократических преград" и длительного ожидания.