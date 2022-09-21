Две страны НАТО рискуют начать войну друг с другом. Такого еще не было

Эрдоган и его "солдаты, которые нагрянут ночью"

Реакция на украинский кризис стала для НАТО проверкой на прочность, пишет Die Welt. Запад призывает к единству и сплоченной борьбе против России, однако в самом альянсе растут противоречия. Греция и Турция грозят друг другу морскими и воздушными ударами.

Реакция на боевые действия на Украине стала для НАТО самым серьезным тестом на прочность за всю историю существования альянса. Объявлено о единстве, но именно сейчас одна страна НАТО грозит другой стране альянса войной: речь идет о Турции и Греции. При этом в конфликте очень непрозрачную роль играют две страны ЕС.

На бумаге Турция и Греция — союзники. Но в недавнем прошлом эти две страны неоднократно стояли на пороге войны. В 80-е годы, когда они искали нефть в одной и той же части Эгейского моря. В 90-е годы, когда спорили о статусе необитаемых островов. Два года назад, когда речь зашла о газовых месторождениях в восточном Средиземноморье. Сейчас споры вновь обострились, и это в то самое время, когда в Европе имеет место вооруженный конфликт, а сплоченность НАТО важна, как никогда. Вот ответы на главные вопросы.

Что происходит в Эгейском море?

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил недавно Греции, что турецкие солдаты могут "нагрянуть ночью". Его правительство обвинило греческие власти в том, что в прошлый уикенд ими было обстреляно турецкое грузовое судно. Кроме того, в конце августа греческая противовоздушная оборона взяла на мушку турецкие самолеты, и турецкая сторона якобы сумела зафиксировать этот факт. Афины отвергают все обвинения и требуют от НАТО и ЕС призвать Турцию к порядку. Греки утверждают, что, судя по всему, Анкара решила заранее представить "свою будущую агрессию оправданной". Так говорится в одном из сообщений греческого министерства иностранных дел. Там же указывается на то, что с начала года турецкие военные самолеты 183 раза пролетали над греческой территорией, что является серьезным нарушением суверенитета Греции.

В чем суть спора?

Речь идет о власти, деньгах и истории. Анкара возмущается прежде всего тем, что многие греческие острова милитаризированы. Это, по мнению Турции, противоречит международным договорам — Лозаннскому, заложившему в 1923 году основу для нынешних границ обоих государств, и Парижскому, по которому в 1947 году Додеканесские острова отошли от Италии к Греции. Турция аргументирует свою позицию тем, что Афины, нарушив эти договоры, потеряли суверенитет над данными территориями. В свою очередь греческое правительство настаивает на своем праве на самооборону: десантные катера у западного побережья Турции якобы угрожают безопасности островов, вот греки их и защищают.

Кроме того, обе страны заявляют о своем праве добывать природный газ на месторождениях в Средиземном море. Согласно "Закону моря Организации Объединённых Наций" (проще говоря, Морскому праву ООН) прибрежные страны могут заниматься добычей полезных ископаемых на территории моря и континентального шельфа шириной до 200 морских миль от побережья — в так называемой исключительной экономической зоне. Однако эти права могут быть ограничены. В таком случае 200-мильная зона уменьшается: вот причина, по которой греческие острова, находящиеся у материковой части Турции, ограничивают свободу действий Турции. Анкара в свою очередь аргументирует тем, что у островов нет собственной исключительной экономической зоны.

"В первую очередь тут речь идет о власти и о том принципиальном факте, что благодаря политической географии Эгейского моря Греция находится в более выгодном положении, — говорит Райан Джинджерас (Ryan Gingeras), профессор Военно-морской аспирантуры и историк поздней Османской империи. — Это для многих турок, включая Эрдогана, абсолютно неприемлемо". Не в последнюю очередь проблема еще и в том, что эта вражда имеет исторические корни. Греко-турецкая война, закончившаяся 100 лет назад, по-прежнему играет важную роль в националистическом дискурсе обеих стран.

Насколько серьезна ситуация?

Напряженность и грозящая эскалация конфликта не новы, однако момент, в котором он обострился, крайне неудачен. "У НАТО масса проблем с Украиной и Россией. А теперь альянсу приходится заниматься еще и югом, удерживая двух своих членов от намерения напасть друг на друга", — говорит Джим Таунсенд (Jim Townsend), сотрудник министерства обороны США, уже многие годы отвечающий за политику в отношении Европы и НАТО. Ни он, ни Джинджерас не считают, что война вот-вот разразится или неизбежна. Но растущая напряженность между Турцией и Грецией таит в себе определенный риск. "Они исполняют своеобразный танец — то эскалируют обстановку, то деэкскалируют её. Проблема в том, что если однажды кто-то из них сделает неловкое па и просчитается, сбив, например, самолет с человеческими жертвами, — говорит Таунсенд, — то ситуация выйдет из-под контроля".

"Это может иметь негативный эффект на помощь НАТО Украине", — говорит Джинджерас. Самый большой кошмар случится, если "в случае конфликта дестабилизируется регион, жизненно важный для обеспечения украинских вооруженных сил". Греческий портовый город Александруполис — узловой пункт для поставок натовского вооружения на Украину.

Что будет, если две страны НАТО начнут воевать друг с другом?

Таких прецедентов еще не было. Статья 5 Устава НАТО гласит, что нападение на одну из стран НАТО рассматривается как нападение на всех — то есть, все другие союзники должны прийти ей на помощь. Однако нет плана действий для ситуации, когда вооруженный конфликт происходит между двумя партнерами по НАТО. Такая ситуация раньше просто не приходила в голову основателям НАТО. Можно предположить, что в таком случае как Греция, так и Турция попытается представить противоположную сторону агрессором и призвать союзников на помощь. Если турецкие солдаты "нагрянут ночью", как грозит Эрдоган, то совершенно ясно, кто в этом случае будет агрессором. А вот если столкновение произойдёт в открытом море, это будет другая ситуация. Остается надеяться, что НАТО и в этом случае будет заинтересована в деэскалации и возьмет на себя роль посредника. Возможность исключения какой-либо страны из НАТО в Уставе альянса также не предусмотрена.

Кто помогает кому?

Кого поддерживают в этом конфликте другие страны НАТО? Откровеннее других на сторону Афин встает Франция. Год назад Греция и Франция заключили стратегическое соглашение, предусматривающее поставки вооружения на миллиарды евро. Помимо прочего, Греция заказала французские истребители и назвала Турцию главной причиной своей невольной милитаризации.

В случае агрессии Париж заверил Афины в своей поддержке. Турция восприняла это как вызов. ЕС также неоднократно осуждал поведение Турции, причем солидарность с Афинами выражает и Германия. В ответ Эрдоган ищет близости с Испанией. Осенью прошлого года эти страны заключили собственное соглашение о поставках вооружения.

Тем временем США расширяют свое военное присутствие в Греции, что крайне раздражает Эрдогана. Однако призывающий НАТО к единству Таунсенд говорит, что активность США не имеет никакого отношения к Анкаре: "Все наши действия направлены против России, а не против Турции". Эксперт по безопасности Таунсенд предостерегает другие страны НАТО от желания погреть руки на греко-турецком конфликте. "Я вижу, что это происходит, а ведь так быть не должно", — говорит он. Если дело дойдет до конфликта, "тогда эти желающие погреть руки на военных поставках окажутся с кровью на этих самых руках".

Можно ли решить проблему одним махом?

Нет. В Греции и в Турции в будущем году пройдут выборы, и напряженность помогает обоим правительствам привлечь избирателей на свою сторону. К тому же Таунсенд сетует на отсутствие посредника на международном уровне: пока что НАТО оказалась бесполезна как миротворец, а с теорией о "уникальной способности демократий договариваться" вышел конфуз. "Нельзя полагаться на то, что обе страны все уладят сами, — говорит он. — Этого они не могут. Для них это слишком эмоциональный вопрос".

Эгейское море в обозримом будущем останется очагом напряженности, который при малейшей оплошности может подвести НАТО к пределу ее возможностей.

Автор: Каролина Дрютен (Carolina Drüten)