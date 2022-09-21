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ЦАМТО

Британия подтвердила, что как минимум сохранит уровень военной поддержки Киеву в 2023 году

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Военнослужащие Украины и Великобритании готовятся к совместным учениям "Объединенные усилия — 2020"
Военнослужащие Украины и Великобритании готовятся к совместным учениям "Объединенные усилия — 2020".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба командования ДШВ ВСУ

ЦАМТО, 20 сентября. Британское правительство подтвердило, что сохранит или увеличит уровень военной поддержки Украины в 2023 году, передает "РИА Новости".

"Премьер-министр Лиз Трасс воспользуется визитом в Нью-Йорк на этой неделе, чтобы подтвердить приверженность Великобритании (идее) безопасности и территориальной целостности Украины и объявить, что в следующем году Великобритания будет оказывать Украине военную поддержку на том же уровне или даже большем, чем в 2022 году", – говорится в пресс-релизе, опубликованным на сайте правительства.

В заявлении отмечается, что Великобритания уже является "вторым крупнейшим донором военной помощи Украине". В 2022 году Британия выделила 2,3 млрд. фунтов стерлингов Киеву, а с 2015 года в стране было обучено 27 тыс. украинских военных, говорится в пресс-релизе.

"Точный характер военной поддержки Украины в 2023 году будет определяться исходя из потребностей вооруженных сил Украины. Однако ожидается, что она будет включать такое оборудование, как реактивные системы залпового огня", – цитирует "РИА Новости" сообщение правительства.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Трасс на этой неделе намерена сообщить мировым лидерам о планах Лондона предоставить Украине не менее 2,3 млрд. фунтов стерлингов (около 2,6 млрд. долл.) в качестве военной помощи в 2023 году.

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Страны
Великобритания
Украина
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