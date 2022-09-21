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Военное обозрение

Российский ПТРК «Корнет» получит способность поражать бронетехнику, оснащённую комплексами активной защиты

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Источник изображения: topwar.ru

Российский противотанковый комплекс "Корнет" получит способность поражать бронетехнику противника, оснащенную комплексами активной защиты. Новый алгоритм "двойного пуска" уже применили в рамках первичных полевых испытаний. Об этом рассказал индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.

Тульское КБП им. Шипунова продолжает работы над ПТРК "Корнет", в настоящее время для комплекса разрабатывается так называемый алгоритм "двойного пуска", позволяющий поражать бронетехнику с установленными на ней комплексами активной защиты. Заключается он в одновременном запуске по цели двух ракет с минимальной задержкой по времени, не позволяющей активной защите отреагировать на вторую ракету. Обе ракеты управляются одним лазерным лучом, другие подробности разработки не приводятся, новый алгоритм уже опробовали во время первичных полевых испытаний.

Для ПТРК "Корнет" разрабатывается алгоритм работы, позволяющий преодолевать современные средства активной защиты. Он предусматривает одновременный пуск по цели двух противотанковых управляемых ракет с задержкой меньше времени переключения комплекса активной защиты цели на новую угрозу

- приводит РИА Новости слова Оздоева.

В феврале этого года сообщалось, что на финальную часть испытаний вышел разработанный для ВДВ ПТРК "Корнет-Д1" на базе БМД-4М и "Тигр-М". В обеих версиях комплекс вооружен двумя пусковыми установками, которые оборудованы автоматом сопровождения, позволяющими поражать цель без участия оператора. Комплекс использует ракеты с повышенной дальностью. Ракета с тандемной кумулятивной боевой частью способна поразить цель на дальности 8 км, с термобарической - до 10 км. При этом вторая ракета может поражать малоскоростные воздушные суда.

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Страны
Россия
Продукция
БМД-4
Корнет
Компании
КБП
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