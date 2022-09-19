Виктор Орбан не исключил затягивание боевых действий на Украине до 2030 года и потерю до половины территорий страны

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Венгерский премьер Виктор Орбан не исключил, что военные действия на Украине затянутся и продлятся до 2030 года. При этом Украина потеряет до половины своих территорий. Об этом он заявил на закрытой встрече с возглавляемой им партии "Фидес", прошедшей накануне.

Орбан, как сообщают источники, уделил Украине большую часть своего выступления. По его словам, конфликт мог бы быть локальным, происходить только между Россией и Украиной и закончиться в короткие сроки, но вмешательство Запада перевело его в категорию глобальных. Теперь сроки окончания российской спецоперации никто назвать не может, боевые действия могут затянуться на длительный срок и даже продлиться до 2030 года. При этом Украина может потерять до половины своих территорий, Россия не намерена возвращать освобожденные земли.

Коснулся венгерский премьер и антироссийских санкций, заявив, что уже введенные рестрикции бумерангом ударили по Европе. Этой зимой могут остановиться до 40% промышленных предприятий Евросоюза, а если Брюссель введет новые ограничения, то еще больше. Орбан призвал не допустить новых санкций против России. При этом он признался, что является единственным европейским лидером, придерживающимся такой позиции.

Тема потерей Украиной части территорий на сегодняшний день является довольно актуальной и обсуждается уже в открытую. Румынский политик, экс-министр иностранных дел Андрей Марга накануне заявил, что Украина находится в "неестественных" границах, владея не принадлежащих ей территориями. По словам политика, Украина должна отдать часть земель странам, окружающим ее. Так, Румыния должна получить Буковину, Венгрия - Закарпатье, Польша - Галицию, Россия - Донбасс и Крым.

В Киеве раскритиковали заявление Марги, назвав его неприемлемым и внесли его в сайт "Миротворец".