Правительство Словении аннулировало контракт на закупку бронетранспортеров Boxer

Правительство Cловении 15 сентября 2022 года объявило о выходе из программы бронетранспортера GTK Boxer (8х8) и об аннулировании подписанного только в мае контракта с германским консорциумом ARTEC GmbH на закупку 45 бронетранспортеров Boxer cтоимостью 281,5 млн евро плюс 61,93 млн евро НДС. Решение о отказе от закупки Boxer сделано правительством Словении по результатам аудиторского отчета, но, видимо, имеет политическую подоплеку.

Состоящий сейчас на вооружении армии Словении колесный бронетранспортёр Patria AMV (SKOV Svarun) (c) вооруженные силы Словении

В пресс-релизе министерства обороны Словении говорится:

Правительство ознакомилось с Аудиторским отчетом о целесообразности закупки колесных боевых машин 8x8 для нужд словенской армии и пришло к выводу, что Словения выйдет из программы Boxer. Об этом министерство обороны проинформирует Организацию по совместному сотрудничеству в области вооружений (Organization Conjointe de Coopération en matière d'Armement - OCCAR).

До конца года министерство подготовит решение по формированию средней батальонной боевой группы и среднего боевого разведывательного батальона. При этом оно будет преследовать цель сэкономить не менее 400 млн евро, исходя из оценок на данный момент. Общая стоимость развертывания обеих частей оценивается не менее чем в 1,842 млрд евро. Правительство проинформирует Комитет по обороне Национального Собрания о принятых сегодня решениях и аудиторском отчете об эффективности вышеупомянутой закупки.

Министерство обороны начало активную деятельность по реализации проекта закупки колесной боевой машины (BKV) 8x8 в 2017 году. Министерство проинформировало правительство Республики Словения о ходе закупки колесной боевой машины 8x8 для формирования средней батальонной боевой группы (SrBBSk) в начале 2018 года, при этом было определено присоединение к многонациональной программе Boxer в рамках Организацию по совместному сотрудничеству в области вооружений в качестве наиболее подходящего метода и процедуры выбора поставщика.

В феврале 2019 года министерство оценило, что для продолжения проекта необходимо провести мероприятия, которые будут означать более комплексный подход к формированию SrBBSk, и подготовить основу, которая позволит принять обязательства на определенный период нескольких лет. В связи с вышеизложенным проект был временно отложен по решению правительства Республики Словения.

Контракт на закупку 45 BKV [Boxer] 8x8 стоимостью 281,5 млн евро без НДС был подписан 11 мая 2022 года и включает логистический пакет, затраты на разработку и управление проектом. В эту стоимость не входит оборудование для системы связи C4I, которое оценивается как минимум в 13,5 млн евро без НДС. Любое ежегодное повышение должно быть добавлено к общей стоимости контракта. Чтобы возместить затраты на разработку, Словения должна заплатить 7,2 млн евро другим странам и 3 млн евро на административные расходы.

В начале июня 2022 года министр обороны приказал провести внутреннюю проверку целесообразности закупки BKV 8x8. В рамках целесообразности внутренний аудит проверял, были ли процедуры закупки проведены таким образом, чтобы выбор БТР Boxer был экономичным, был ли процесс закупки эффективным и покупка прошла успешно.

Среди прочего, из выводов проверки следует, что аудитор не может дать заключение об экономичности приобретения BKV 8x8 Boxer, поскольку не отработаны цены на другие типы машин, соответствующие применимым стандартам, а также не обосновано их приобретение. Выводы аудита также показывают, что процесс закупок был лишь частично эффективным.

В рамках проверки установлено, что решение министра обороны от февраля 2021 года направить в Польшу запрос предложения боевых машин [Rosomak] для оснащения SrBBSk и подготовить запрос на проверку возможности модернизации уже имеющихся БТР 8x8 (Patria AMV) с различными системами вооружения (30-мм пушка, 120-мм миномет, медицинская машина, машина технической поддержки, командирская машина и др.), реализовано не было.

Закупка 45 BKV 8x8 отвечает поставленным целям оснащения среднего пехотного батальона и способствует их достижению. Но на закупку дополнительных BKV 8x8 хотя бы до минимальных требований к 2026 году средств не планируется, что может означать, что окончательная задача достижения боеспособности среднего пехотного батальона к концу 2026 года не будет достигнута. Средства на закупку систем боевого обеспечения и оперативного обеспечения для среднего пехотного батальона и батальонной боевой группы до 2026 года запланированы, но процедуры закупки недостающих систем боевого обеспечения и оперативного обеспечения еще не начались. В ходе внутреннего аудита установлено, что данные о необходимом количестве и типе машин 8x8 для среднего пехотного батальона и боевой группы среднего батальона не соответствуют как общему количеству, так и типу машин.

Как в Постановлении об общей долгосрочной программе развития и оснащения словенской армии, так и в Среднесрочной оборонной программе предусмотрено и подчеркнуто, в том числе, что мы будем закупать машины 8х8, которые уже имеют опыт оперативного развертывания, без особых переделок и доработок для словенской армии. Относительно использования BKV 8х8 "Литовской модели" [Boxer в исполнении для Литвы Vilkas] в эксплуатации в ходе проверки не было дано однозначного ответа. Уточнялось, что специалисты словенской армии и министерства встретились со специалистами из всех стран, участвующих в программе Boxer, обменялись опытом в области эксплуатации и обслуживания машин, а мнение об опыте эксплуатации машин на поле боя основывалось на газетных статьях и интернет-публикациях сайта OCCAR относительноиспользования Германией этих машин в Афганистане.

Выяснилось, что BKV 8х8, являющийся предметом контракта, заключенного через OCCAR, соответствует как минимум минимальным требованиям в отношении огневой мощи, баллистической и противоминной защиты, а также маневренности и тактико-техническим характеристикам, запрошенным заказчиком. На основании данных инвестиционной документации внутренний аудит считает, что в 2018 году был выбран самый дорогой вариант. Внутренний аудит пришел к выводу, что документы инвестиционной документации и материалы от 2018 года, которые были подготовлены для экспертного совета, отвечающего при министерстве обороны отвечает за оценку правомочности и контроль и координацию реализации ключевых инвестиций в сфере обороны, рассматривали четыре возможных типа машин BKV 8x8.

В продолжении процесса закупок BKV 8х8 в 2020 году, несмотря на изменившиеся обстоятельства, такие как новое тактическое исследование, новые документы НАТО, процесс принятия Задач возможностей на 2021 год, возможные изменения на рынке BKV 8х8, министерство не рассматривало для других вариантов, кроме присоединения к OCCAR.

По данным внутреннего аудита, решение о более высокой баллистической и противоминной защите, превышающей минимальные требования, повлияло на сокращение выбора BKV 8x8 и, следовательно, на более высокую цену. В связи с вышеизложенным внутренний аудит не смог дать заключения об экономичности закупки BKV 8x8 Boxer, а также не смог с уверенностью дать заключение о том, что закупка могла быть осуществлена ​​за меньшие средства, поскольку данные о возможных модификациях машин BKV 8x8 были получены в результате исследования рынка, проведенного еще в 2017 году.

При подготовке материалов Генеральный штаб словенской армии подсчитал, что для формирования среднего пехотного батальона (SrPB) необходимо 710 млн евро, и дополнительно 332 млн евро для формирования всех других подразделений SrBBSk, что в сумме составляет 1,042 млрд млн. Эта сумма не включает затраты на инфраструктуру, обучение и жизненный цикл матчасти. В рамках анализа также указывается, что в рамках Закона о выделении средств для инвестиций в словенскую армию в 2021-2026 годах на эти цели в настоящее время запланировано 609 млн евро, но для завершения оснащения подразделений SrPB и SrBBSk, по оценке Генерального штаба, нужно обеспечить выделение как минимум еще 433 млн евро.

Смета расходов на средний боевой разведывательный батальон (SrBIB) еще не составлена, поскольку еще не проведено тактическое исследование для определения его структуры и матчасти. Ожидается, что средние боевые разведывательные машины будут дороже средних бронетранспортеров из-за дополнительных требований. Исходя из этого, предполагается, что цена такого батальона составит примерно 800 млн евро, но даже в эти расходы не входят инфраструктура, обучение и жизненный цикл матчасти.

Таким образом, общая стоимость развертывания обеих частей оценивается как минимум в 1,842 млрд евро, но эта оценка, вероятно, даже находится на нижнем пороге, и весьма вероятно, что цена вырастет еще больше при индексации. Оба формирования могут быть реализованы с меньшими затратами при достижении минимально необходимых показателей эффективности. Наибольшей экономии можно добиться путем реструктуризации SrBBSk и SrBIB.

Из вышеизложенного и на основе экспертных оценок можно сделать вывод, что планируемая закупка 136 BKV 8х8 [Boxer] к уже имеющимся 30 машинам [Patria AMV] является излишне амбициозной. Мы можем сэкономить не менее 400 млн евро за счет оптимизации, сокращения закупки запланированного количества BKV 8x8, выбора возможно более дешевого поставщика и модернизации существующих 30 BKV 8x8 [Patria AMV] .

Министерство обороны к настоящему времени получило счет на сумму 7,2 млн евро на возмещение затрат на разработку другим странам, участвующим в программе Boxer, по состоянию на 4 августа 2022 года, и счет на сумму 2,533 млн евро для первого этапа административных расходов в 2022 году по состоянию на 1 сентября 2022 года, которые еще не были оплачены.

Риски срыва достижения окончательной боеготовности среднего пехотного батальона, которым, по данным внутренней ревизии, не уделяется внимания, также представлены кадровыми проблемами, поэтому необходимо будет принять меры по улучшению ситуации в области личного состава в кратчайшие сроки.

В ходе внутреннего аудита были даны рекомендации по совершенствованию операций, включая создание комплексного инвестиционного плана формирования всей средней батальонной боевой группы (со средним пехотным батальоном и всеми необходимыми подразделениями) и среднего боевого разведывательного батальона, которые будут приняты после согласования руководством министерства соответствующих плановых документов и явятся основанием для подготовки инвестиционной документации и осуществления перспективных закупок для нужд формирования средней батальонной боевой группы и среднего боевого разведывательного батальона.

Министерство уже направило в OCCAR запрос о возможном выходе из программы Boxer и аннулировании заключенных международно-правовых и гражданско-правовых документов. Из полученного ответа следует, что, подписав соглашение, Республика Словения не стала полноправным членом OCCAR, что заключенное соглашение касается исключительно участия Республики Словения в качестве не члена OCCAR в программе Boxer, поэтому в случае принятия решения о прекращении этого сотрудничества договор утратил бы актуальность.

Из пояснений, полученных от OCCAR, можно сделать вывод, что на уровень затрат может повлиять текущая нестабильная конъюнктура на мировом рынке, вынудившая отрасль привлечь несколько субподрядчиков. Таким образом, OCCAR поясняет, что без согласования с отраслью не может предоставить точный расчет стоимости расторжения контракта, оценив, что затраты для Республики Словения составят примерно одну пятую часть стоимости контракта." (конец).

Со стороны bmpd укажем, что, по данным словенских и других зарубежных СМИ, подоплекой принятого решения об аннулированнии Словенией закупки БТР Boxer является политически мотивированные действия нового министра обороны Словении Марьяна Шареца. Контракт на закупку Boxer подписал 11 мая предыдущий министр обороны Словении Матей Тонин. Однако уже в июне было сформировано в результате состоявшихся 24 апреля парламентских выборов новое правительство Словении, которое возглавила левоцентристская партия "Свобода". Новое правительство с самого начала заявляло о намерении оспоритьь закупку Boxer как "слишком дорогостоящую", а сам Boxer критикуя как "непроверенный" (??). Новый премьер-министр Словении Роберт Голоб заявлял: "Наша цель - выполнить требования НАТО относительно возможностей наших боевых групп, но не любой ценой и уж точно не с использованием прототипов". Соответственно, в июне новый министр обороны Марьян Шарец дал указание провести аудит контракта - с заранее ожидаемым результатом.

Бывший министр обороны Словении Матей Тонин оценил решение нынешнего министра обороны о расторжении контракта как "крайне вредное". По его мнению, оно политически мотивировано из-за сильного противостояния нынешнего правительства предыдущим властям Словении.

Министерство обороны Словении еще в начале 2018 года приняло решение о приобретении бронетранспортеров Boxer для оснащения предполагаемой в соответствии с требованиями НАТО к формированию в составе словенской армии Средней батальонной боевой группы (Srednje bataljonske bojne skupine - SrBBSk), которая должна использоваться за пределами республики в составе контингентов НАТО, причем первоначально планировалась закупка 48 машин в линейном варианте с 30-мм пушкой и восьми в варианте 120-мм самоходного миномета. Однако в итоге предконтрактные переговоры растянулись на четыре года, а 120-мм самоходные минометы не попали в закупку. Кроме того, планировалась закупка в дальнейшем партии машин в специализированных вариантах для полного укомплектования батальонной боевой группы. В перспективе намечалась закупка еще одного батальонного комплекта БТР Boxer (в том числе в варианте БРМ) для оснащения планируемого к формированию в дальнейшем среднего боевого разведывательного батальона (SrBIB). Общая потребность в машинах Boxer всех вариантов для двух батальонов была определена в 136 единиц.

Заказанные Словенией по майскому контракту БТР Boxer по своей конфигурации должны были быть почти идентичны машинам, поставленным Литве (вариант Vilkas), и также оснащаться модифицированным вариантом израильского боевого модуля Rafael Samson Mk 2 с 30-мм автоматической пушкой ATK Orbital Bushmaster Mk 44, спаренным 7,62-мм пулеметом и выдвижной пусковой установкой ПТРК Rafael Spike-LR.

Напомним, что эпопея с закупкой Boxer стала уже вторая попытка Словении приобрести современные бронетранспортеры с колесной формулой 8х8. В 2006 году Словенией был заключен контракт с финской группой Patria на поставку и совместное производство 135 БТР Patria AMV в различных вариантах (словенское обозначение SKOV Svarun). Однако вследствие начатых позднее коррупционных разбирательств по подводу данного контракта, неудовлетворенности словенских военных характеристиками машин AMV и сокращений словенского военного бюджета, министерство обороны Словении расторгло контракт с Patria в 2012 году после получения только 30 БТР AMV.

По иронии, теперь одним из вариантов закупки новых БТР вместо Boxer, как сообщается, словенским министерством обороны рассматривается приобретение в Польше БТР Rosomak - лицензионного варианта того же Patria AMV.