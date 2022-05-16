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Словения заключила контракт на закупку бронетранспортеров Boxer

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Министр обороны Словении Матей Тонич 11 мая 2022 года подписал в Мюнхене меморандум о взаимопонимании с европейской закупочной Организацией по совместному сотрудничеству в области вооружений (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement - OCCAR) о присоединении Словении к программе колесного бронетранспортера Boxer. На основании подписаннного меморандума OCCAR заключила контракт с консорциумом ARTEC GmbH (объединяющим компании Rheinmetall Defence и Krauss-Maffei Wegmann/KMW, ныне KNDS) на поставку министерству обороны Словении 45 бронетранспортеров GTK Boxer (8х8).

Бронетранспортеры GTK Boxer (Vilkas) с модифицированным вариантом израильского боевого модуля Rafael Samson Mk 2 вооруженных сил Литвы. Словения заключила контракт на закупку Boxer в аналогичной конфигурации (с) министерство национальной обороны Литвы

Стоимость контракта составляет 281,5 млн евро плюс 61,93 млн евро НДС. В том числе (без учета НДС) стоимость самих 45 комплектных БТР Boxer с вооружением составляет 238,7782 млн евро, стоимость базового пакета технической поддержки и обучения - 23,47456 млн евро, стоимость конструкторских работ по доработке и административных расходов - 19,24724 млн евро. Приобретение Boxer Словенией через посредство OCCAR должно стандартизировать для словенской стороны закупочные и сервисные процедуры с остальными получателями этих машин, главными из которых являются сухопутные войска ФРГ и Нидерландов.

Поставка машин словенской армии будет произведена с 2023 по 2026 годы. Закупаемые Словенией БТР Boxer по своей конфигурации будут почти идентичны машинам, поставленным Литве (вариант Vilkas), и будут тоже оснащены модифицированным вариантом израильского боевого модуля Rafael Samson Mk 2 с 30-мм автоматической пушкой ATK Orbital Bushmaster Mk 44, спаренным 7,62-мм пулеметом и выдвижной пусковой установкой ПТРК Rafael Spike-LR.

Министерство обороны Словении еще в начале 2018 года приняло решение о приобретении бронетранспортеров Boxer для оснащения предполагаемой к формированию в составе словенской армии Средней батальонной боевой группы (Srednje bataljonske bojne skupine), которая должна использоваться за пределами республики в составе контингентов НАТО, причем первоначально планировалась закупка 48 машин в линейном варианте с 30-мм пушкой и восьми в варианте 120-мм самоходного миномета. Однако в итоге предконтрактные переговоры растянулись на четыре года, а 120-мм самоходные минометы не попали в закупку. Сообщается, что в перспективе возможна закупка еще одного батальонного комплекта БТР Boxer для оснащения одного из мотопехотных батальонов словенской армии.

Напомним, что это уже вторая попытка Словении приобрести современные бронетранспортеры с колесной формулой 8х8. В 2006 году Словенией был заключен контракт с финской группой Patria на поставку и совместное производство 135 БТР Patria AMV в различных вариантах (словенское обозначение SKOV Svarun). Однако вследствие начатых позднее коррупционных разбирательств по подводу данного контракта, неудовлетворенности словенских военных характеристиками машин AMV и сокращений словенского военного бюджета, министерство обороны Словении расторгло контракт с Patria в 2012 году после получения только 30 БТР AMV. По ряду словенских источников, полученные 30 машин AMV предполагается переоборудовать во вспомогательные бронированные машины (командно-штабные, медицинские и инженерные) для оснащения Средней батальонной боевой группы.

Литва по контракту с OCCAR от августа 2016 года получила 88 БТР Boxer в исполнении Vlkas с боевым модулем Rafael Samson Mk 2, поставленных с 2019 по 2021 годы, а также две учебные машины. В апреле 2022 года министерство национальной обороны Литвы сообщило, что провело предконтрактные переговоры с представителями OCCAR и консорциума ARTEC относительно закупки для вооруженных сил Литвы дополнительно еще "более 120" колесных бронетранспортеров Boxer (Vilkas). Контракт может быть подписан уже этим летом, с поставками с 2023 по конец 2024 года. Заявлено, что часть планируемых к закупке по новому контракту Литвой машин получат также вооружение в виде боевого модуля Rafael Samson Mk 2, а часть - боевые модули с 12,7-мм пулеметом.

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Страны
Германия
Литва
Нидерланды
Словения
Продукция
Boxer GTK
Rosomak КТО
Spike NLOS
Компании
Krauss-Maffei
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Продолжение литовской истории с бронетранспортерами Boxer
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