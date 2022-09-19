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Военное обозрение

Мексиканский президент готовит к представлению план прекращения вооружённого конфликта между Киевом и Москвой

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Источник изображения: topwar.ru

Как сообщает CNN, на предстоящем заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций президент Мексики планирует внести предложение о перемирии. Данное предложение будет касаться не только прекращения огня между Москвой и Киевом, но и в других горячих точках мира.

Мексиканский президент Мануэль Лопес Обрадор заявил, что предложение будет представлено главой МИД страны Марсело Эбрардом. Согласно этому плану, предполагается создать специальный «Комитет диалога и мира», который будет заниматься прекращением военных действий на Украине. В комитет должны войти такие авторитетные, по мнению Обрадора, мировые лидеры как Папа Римский Франциск, генсек ООН Антониу Гутерриш и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Президент Мексики выразил надежду, что данный план будет содействовать прямым переговорам между президентами России и Украины.

Мексиканский «мирный» план предусматривает общемировое перемирие на пять лет. Как считает Обрадор, это позволит спокойно заняться решением мировых экономических и социальных проблем. При этом Обрадор не говорит о том, почему именно на 5 лет и что последует в мире после окончания этого срока.

Кроме того, мексиканский лидер подверг критике антироссийские санкции, а также «массовые поставки» оружия Киеву. По его словам, всё это лишь усугубляет кризис.

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Индия
Мексика
Россия
Украина
Франция
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ООН
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