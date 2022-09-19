В НАТО заверили, что зима не сократит поддержку Украины со стороны альянса

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что альянс будет защищать только своих граждан

БРЮССЕЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Зима приближается, но она не повлияет на военную поддержку Украины со стороны НАТО. Об этом заявил в субботу глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, открывая встречу начальников генеральных штабов НАТО в Эстонии. Его выступление транслировала пресс-служба альянса.

"Страны НАТО будут поддерживать армию Украины так долго, как это потребуется. Зима близко, но наша поддержка останется непоколебимой", - заявил Роб Бауэр.

При этом он однозначно заявил, что НАТО будет защищать только своих граждан: "У НАТО есть священная задача защищать 1 млрд людей, живущих на земле альянса. Всегда планировать и готовиться к будущему и ожидать неожиданного".

Встреча начальников Генштабов НАТО в Эстонии посвящена вопросам обсуждения помощи Украине, расширению военного присутствия НАТО на границах РФ, в том числе в рамках реализации нового плана конфигурации своих боевых сил бригадного уровня в каждой из приграничных стран альянса, которые в перспективе могут быть развернуты в дивизии. Эта концепция была утверждена на саммите глав государств и правительств альянса в Мадриде в июне этого года.