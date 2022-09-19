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В России ответили на вопрос о поставках иностранных беспилотников

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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ФСВТС России

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев прокомментировал сообщение о планах поставить в Россию иранские или турецкие беспилотники. Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос журналиста, Шугаев заявил, что в России нет проблем с данной техникой, а отечественные беспилотники — самые лучшие.

«У нас нет проблем с беспилотниками. У нас лучшие беспилотники. У нас самые замечательные беспилотники», — заверил глава ведомства. Он добавил, что в стране «всего достаточно».

Ранее президент концерна «Калашников» Алан Лушников заявил, что беспилотники «Куб-БЛА» и «Ланцет» в ходе спецоперации России на Украине показывают себя с лучшей стороны. Руководитель напомнил, что «Куб-БЛА» не предназначен для работы по движущимся целям.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
БПЛА
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