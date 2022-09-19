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Военное обозрение

Китайские эксперты обсудили возможный ответ производителей микросхем КНР на американский «закон о чипах»

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Источник изображения: topwar.ru

После принятия в Соединенных Штатах так называемого «закона о чипах» в Китае производители микросхем оказались в сложной ситуации. Но быстрый выход из сложившейся ситуации вряд ли существует.

Так рассуждает китайский обозреватель Че Пан в своей статье, опубликованной в газете South China Morning Post (SCMP).

Ассоциация полупроводниковой промышленности КНР (CSIA) пригласила вчера на вебинар юристов, ученых и специалистов в области соблюдения нормативных требований. Китайские эксперты обсудили возможный ответ производителей микросхем КНР на американский «закон о чипах». Они пришли к выводу, что глобальные цепочки поставок будут значительно «укорочены», так как придется ориентироваться на местных поставщиков оборудования и программного обеспечения. Это связано с тем, что в международной торговле коммерческие интересы все больше уступают место соображениям безопасности и требованиям политики.

Участники встречи предполагают, что контроль за экспортом в США будет трансформироваться. Они считают, что подход к экспортной политике станет более тонким и дифференцированным. По мнению китайских экспертов, американские власти ужесточат требования к передаче передовых технологий, но упростят экспорт более «зрелых» технологических решений.

Китай должен продолжать развивать основные технологии, которые он не может купить, чтобы достичь высокого уровня самообеспечения

- пришел к логичному выводу присутствовавший на встрече директор Института безопасности торговли и инвестиций при Минторге КНР Чен Хуэй.

Закон о чипах и науке, предусматривающий экспортные ограничения в отношении КНР, был принят американским конгрессом в прошлом месяце. В Китае считают, что он противоречит принципам свободной торговле и дискриминирует китайских производителей.

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Страны
Китай
США
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