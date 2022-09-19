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F-35 объединят с БПЛА для «цепочки убийств»

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Американские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II
Американские истребители Lockheed Martin F-35 Lightning II.
Источник изображения: © Flickr / US Air Force

Истребители пятого поколения F-35 Lightning II объединят в сеть с беспилотными воздушными аппаратами (БПЛА) Speed ​​​​Racer, разрабатываемыми в рамках программы Carrera, что позволит создать «цепочку убийств». Об этом со ссылкой на подразделение Skunk Works корпорации Lockheed Martin пишет The Drive.

Отмечается, что обмен данными между беспилотниками и истребителями будет происходить через спутники.

«Вся идея заключалась в том, чтобы вместо того, чтобы заставлять человека адаптироваться к созданным программным системам, мы заставляли программную систему адаптироваться к человеку», — сказал вице-президент Lockheed Martin и глава Skunk Works Джон Кларк.

По его словам, в рамках программы планируется определить сценарии, в рамках которых автономные беспилотники, использующие систему искусственного интеллекта, будут самостоятельно принимать решения в рамках одной миссии, тем самым замыкая на себе «цепочку убийств».

В дальнейшем планируется расширить этот подход и на космические системы, задействовав «сеть убийств». Отмечается, что упор в программе Carrera делается на модульность и принцип открытой архитектуры.

«Мы не можем допустить, чтобы человек-оператор был перегружен, пытаясь добиться желаемого поведения беспилотных систем. С другой стороны, мы не можем допустить, чтобы эти системы отключались и делали то, что оператор им не доверял», — добавил Кларк.

Одним из сценариев использования Speed ​​​​Racer специалист назвал противодействие системе противовоздушной обороны (ПВО) противника. Отмечается, что стоимость одного такого беспилотника оценивается в два миллиона долларов, а их запуск не потребует использования подготовленных аэродромов.

В марте 2021 года крупнейшая в мире военно-промышленная компания и главный подрядчик Пентагона, американская корпорация Lockheed Martin, в своем видео на YouTube показала беспилотный летательный аппарат Speed ​​Racer, который, согласно Popular Mechanics, может использоваться, в частности, для прорыва вражеских систем противовоздушной обороны, например, китайской HQ-9 и российской С-400 «Триумф», и атаки на командные штабы противников.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
HQ-9
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
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