За последние 5 лет объем экспорта ПВН предприятий ОПК Саратовской области превысил 600 млрд. руб.

ЦАМТО, 16 сентября. Генеральный директор входящего в ГК Ростех АО "Рособоронэкспорт", заместитель председателя Союза машиностроителей России Александр Михеев в ходе визита в Саратовскую область провел встречу с губернатором Романом Бусаргиным.

Александр Михеев поздравил Романа Бусаргина с избранием на должность главы региона, отметил высокий уровень развития производственной и бизнес-среды Саратовской области, большую вовлеченность промышленных предприятий области в увеличение ВВП России.

"Саратовские промышленные предприятия, в том числе входящие в Союз машиностроителей России и Госкорпорацию Ростех, сегодня выполняют важные задачи по укреплению обороноспособности страны и поддержанию лидирующих позиций России на внешнем рынке. За последние 5 лет объем производства экспортной продукции военного назначения в области превысил сумму в 600 млрд. руб. Компании региона активно заняты в проектах создания высокотехнологичных компонентов для авиационной и машиностроительной отраслей, ряда конкурентоспособных и востребованных в мире образцов российских вооружения и военной техники, – заявил Александр Михеев. – В современных условиях жесткого санкционного давления на всю российскую экономику предприятия Саратовской области получают серьезную поддержку от государства. Благодаря этому и эффективному руководству на региональном уровне они показывают рост по валовому региональному продукту, индексу промышленного производства, привлечению инвестиций. Уверен в дальнейшем инновационном развитии промышленности региона и готов оказывать всестороннюю поддержку по продвижению его продукции на мировой рынок".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".