Глава Рособоронэкспорта посетил Саратовскую область



Александр Михеев.

Источник: Сергей Мамонтов / РИА Новости Александр Михеев.Источник: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Генеральный директор входящего в Госкорпорацию Ростех АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев посетил Саратовскую область и принял участие в заседании регионального отделения Союза машиностроителей России.

"Сегодня Союз машиностроителей стал влиятельной общероссийской общественной организацией. Его основу составляют региональные отделения, которые активно действуют в 71 субъекте Российской Федерации. Создано свыше 600 местных отделений. В Союз вступили практически все крупнейшие предприятия и организации машиностроения и смежных с ним отраслей. Саратовская область вносит весомый вклад в функционирование Союзмаша. Оборонно-промышленный комплекс региона обеспечивает работой более 32 тысяч человек на 33 предприятиях, где производится высокотехнологичная наукоемкая продукция для всех видов вооруженных сил. Часть продукции поставляется иностранным заказчикам по контрактам Рособоронэкспорта", - заявил в ходе заседания Александр Михеев, занимающий должность заместителя председателя Союза машиностроителей России и курирующий Саратовское региональное отделение.

В рамках заседания его участники обсудили задачи на ближайшую перспективу, а также совместно скорректировали планы на 2018 год. Большое внимание было уделено вопросам функционирования Саратовского регионального отделения Союза машиностроителей России по основным направлениям его работы: взаимодействию с органами государственной власти, проведению политики по привлечению молодежи на предприятия отрасли, расширению экспертной деятельности Союза в регионе.

В рамках рабочего визита прошла встреча Александра Михеева с губернатором - председателем правительства Саратовской области Валерием Радаевым. Стороны рассмотрели вопросы, касающиеся развития машиностроительной отрасли в регионе.

"Мы обсудили вклад предприятий региона в решение глобальных вопросов российской экономики, а также затронули их важную роль в развитии военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами. Отдельно коснулись проблем, с которыми приходится сталкиваться предприятиям области, и договорились совместно подходить к их решению. Губернатор с большим пониманием относится к задачам, стоящим сегодня перед машиностроительной отраслью региона", - отметил Александр Михеев.