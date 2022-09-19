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Военное обозрение

Сопредседатель СДПГ: Ни Германия, ни другие страны мира не будут поставлять западные основные боевые танки Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Немецкая пресса пишет о том, что танки западного производства для Киева поставляться не будут. Напомним, что ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые с мая позвонил в Кремль и заявил о том, что на Германию фактически оказывается давление в том плане, что от Берлина ожидают поставки немецких танков для Украины.

Немецкое издание Die Zeit выходит с материалом, в котором сообщается, что сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль, находясь в Ольденбурге, признал, что Германия поставлять свои танки для Киева не будет.

Мало того, по словам Клингбайля, «ни одна страна мира не будет поставлять на Украину основные боевые танки западного образца».

По заявлению одного из лидеров СДПГ, если бы этот вариант всерьёз рассматривался, то натовские основные боевые танки уже давно появились у украинских вооружённых сил.

В то же время немецкий политик отметил, что военная поддержка Киева со стороны Германии и Европы будет продолжена «в той мере, в которой это способно помочь Украине в отстаивании своего суверенитета и территориальной целостности».

Напомним, что Германия поставляет киевскому режиму самоходные артиллерийские установки, противотанковые ракеты, зенитные установки, стрелковое оружие, каски, обмундирование, приборы ночного видения, средства связи и многое другое.

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Страны
Германия
Россия
Украина
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