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В США сравнили российские Миг-31 с «Кинжалом» и Ту-22М3 с Х-22

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Самолет Ту-22М с ракетами Х-22
Самолет Ту-22М с ракетами Х-22.
Источник изображения: public domain

Аэробаллистическая гиперзвуковая ракета «Кинжал», созданная на основе решения, используемого в составе наземного оперативно-тактического комплекса «Искандер», точнее, чем ракета Х-22 (или Х-32). С таким сравнением в американском издании The Drive выступил военный эксперт в области советской и российской авиации Петр Бутовский.

По его мнению, по своим возможностям в ходе спецоперации России на Украине истребитель-перехватчик МиГ-31 с «Кинжалом» практически не отличается от бомбардировщика Ту-22М3 с ракетами Х-22 (или Х-32). Автор отмечает, что «Кинжал» летит в два раза быстрее, чем Х-22, однако «украинские зенитные средства одинаково ограничены против тех и других».

По оценке эксперта, боевые части «Кинжала» и Х-22 практически идентичны, хотя у первого есть «кинетическое преимущество».

В июле на страницах The Drive Бутовский заметил, что Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции на Украине используют легкую многоцелевую управляемую ракету (ЛМУР), известную как «Изделие 305».

В феврале эксперт на страницах американского журнала Aviation Week & Space Technology заявил, что Россия не способна самостоятельно создать перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата (ПАК ДП), известный как МиГ-41.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Искандер
Кинжал БР
МиГ-31
Ту-22М
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