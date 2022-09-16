Программа легкого десантного корабля находится под угрозой из-за противоречий между ВМС и Корпусом морской пехоты США

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Корпус морской пехоты и ВМС по-прежнему расходятся во мнениях относительно вооружения, количества, а также стоимости будущих Light Amphibious Warship (LAW). По мнению некоторых экспертов, данные противоречия ставят под угрозу всю программу.

Напомним, что разработка перспективного легкого десантного корабля стартовала в 2020 году. Необходимость создания новых LAW тогда была обоснована изменением характера угроз для США на море. Кроме того, как заявили в ВМС США, стоящие на вооружении УДК и катера на воздушной подушке уже не в полной мере подходят для будущих десантных операций.

В то же время, программа разработки LAW серьезно «забуксовала» из-за разногласий между ВМС и Корпусом морской пехоты.

В частности, пехотинцы настаивают на закупке 35 таких кораблей, которые могут переправлять подразделения между островами и береговой линией в Тихом океане. При этом в ВМС считают, что будет достаточно и 18-ти LAW.

По мнению американских экспертов, корень разногласий двух служб напрямую связан с бюджетом. Корпус морской пехоты хочет закупить 35 легких десантных кораблей, стоимость которых не будет превышать 150 млн. долларов за штуку.

В свою очередь, ВМС считают, что корабли, находящиеся в зоне поражения китайских ракет, должны быть более защищенными и вооруженными.

Если LAW будет создаваться с учетом требований командования военно-морских сил, то стоимость одного корабля возрастет практически вдвое – до 300 млн. Видимо поэтому ВМС США и настаивают на покупке 18, а не 35 кораблей.

В итоге, разногласия между двумя службами в значительной степени сводятся к живучести корабля или к тому, какие типы вооружения и брони на нем разместить, что в конечном счете влияет на его стоимость.

При этом покупка первого LAW уже отложена с 2023-го на 2025 год.

Со слов официальных представителей Корпуса морской пехоты США, затягивание сроков реализации данного проекта является рискованным для службы и ее стратегии в Тихом океане.