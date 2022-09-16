Белый дом: передовые ракетные системы и гаубицы могут войти в новый пакет помощи Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности ведомства Джон Кирби отметил, что в пакете военной помощи будет примерно то, что и в наиболее недавних поставках

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты предоставят Киеву очередной пакет военной помощи "очень скоро", в него, скорее всего, войдут передовые ракетные системы и гаубицы. Об этом в четверг заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN.

"Думаю, что очень и очень скоро вы увидите очередное объявление администрации о дополнительном использовании специальных полномочий, это значит, что министерство обороны может взять [оружие] из хранилищ и непосредственно передать его Украине", - отметил он, не уточнив, когда именно будет сообщено о новой поставке вооружений.

В пакете военной помощи Украине будет примерно то, что и в наиболее недавних поставках, добавил Кирби. Речь идет о вооружениях, которые украинские военные применяли в боях на юге страны и в районе Донбасса, отметил представитель американской администрации.

"Это такие вооружения, как передовые ракетные системы, гаубицы и артиллерийские комплексы, которые позволят им обеспечить некоторое расстояние, с которого можно по-настоящему оказывать воздействие на россиян за их линиями обороны", - подчеркнул Кирби.

Он добавил, что США продолжат помогать Киеву "сколько необходимо".

Как передала ранее со ссылкой на неназванного сотрудника аппарата Конгресса США газета Politico, американская администрация, вероятно, на этой неделе объявит об очередной поставке вооружений Украине на сумму примерно $600 млн. Согласно полученным ею данным, техника и вооружения будут поставляться Киеву из запасов Пентагона.

8 сентября Пентагон предоставил Украине очередной пакет военной помощи на $675 млн. В него вошли дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты HARM, четыре гаубицы калибра 105 мм, 36 тыс. артиллерийских снарядов калибра 105 мм, 100 боевых бронемашин, более 5 тыс. противотанковых систем, 1,5 млн патронов для стрелкового оружия, 1 тыс. 155-миллиметровых снарядов для дистанционного минирования, дополнительные гранатометы и стрелковое оружие, медицинские бронеавтомобили и системы ночного видения.

Всего при нынешней администрации США выделили на военную помощь Киеву около $15,2 млрд, с 2014 года - $17,2 млрд.