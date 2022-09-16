РУССОФТ сообщил о кратном росте инвестиций в российскую разработку ПО в 2021 году

Общий объем инвестиций в софтверную индустрию по итогам 2021 года составил 232 миллиарда рублей, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году, сообщил РУССОФТ результатам ежегодного опроса.

На внешние источники финансирования приходится 26,4% от всех инвестиций в 2021 году (годом ранее было 22%). В абсолютных величинах они обеспечили в 2021 году 61 миллиард рублей — в 2,9 раза больше, чем в 2020. Остальные инвестиции произведены самими IT-компаниями или их учредителями.

Начавшийся инвестиционный бум привел к тому, что потребность в инвестициях была удовлетворена на 58%, что намного больше, чем было по итогам 2020 (37%). Данный показатель рассчитывается как доля фактических инвестиций от того объема эффективных вложений, который софтверные компании готовы освоить при наличии неограниченных источников финансирования. Достигнут достаточно высокий уровень удовлетворения потребностей в инвестициях, если учитывать, что руководители опрошенных предприятий склонны преувеличивать свои возможности.

Объем вложений в софтверную индустрию возрос благодаря тому, что значительно расширился круг предприятий, привлекавших инвестиции — с 31% в 2020 году до 51,5% в 2021 (от всех опрошенных РУССОФТ компаний, специализирующихся на разработке ПО). Еще более возросла доля компаний, которые привлекли внешнее финансирование — с 7% до 21%. В то же время, в среднем вырос объем привлеченных инвестиций на одну компанию — с 22 миллионов рублей до 52 миллионов (внешних инвестиций — с 4,5 миллиона рублей до 13,6 миллиона).

Анализ публичных сообщений также свидетельствует о значительном росте объема инвестиций в 2021 году и, в частности, объеме внешнего финансирования (двукратное и трехкратное увеличение соответственно). По количеству новостей об инвестициях, которые привлекли конкретные софтверные компании, можно говорить о значительном подъеме инвестиционной активности, который начался в 2019, и о настоящем инвестиционном буме в 2021. Если суммировать упоминаемые в различных публикациях факты инвестиций более 1 миллиона долларов, то по итогам 2021 года суммарный объем инвестиций должен достичь 54,2 миллиарда рублей. Это примерно в три раза больше, чем годом ранее (18,1 миллиарда).

Количество новостей об инвестициях, которые привлекли конкретные высокотехнологичные предприятия России в 2017-2022 годы

Абсолютные величины объема инвестиций в высокотехнологичной сфере или размера венчурного рынка рассчитать точно очень сложно (почти невозможно). Разброс оценок в зависимости от используемой методики традиционно очень большой. В то же время, если различные источники говорят о кратном росте (например, по данными исследования Агентства инноваций Москвы, венчурные инвестиции в Москве в 2021 году установили исторический максимум, увеличив свои объемы по сравнению с 2020 годом более чем троекратно — до 1794 миллионов долларов против 536 миллионов), хотя в предыдущие годы каких-то признаков резкого увеличения инвестиционной активности не наблюдалось. Вполне можно говорить о выявленном в 2021 году инвестиционном буме в софтверной отрасли. При этом он начался в 2019 году, затем замедлился пандемией, но вновь возобновился в 2020 (во второй половине года).

Однако однозначные выводы о начале инвестиционного бума аналитики Ассоциации не торопились делать в 2021 году, предлагая дождаться результатов опроса 2022. В результате, сделанное предположение об инвестиционном буме в индустрии разработки ПО подтвердилось.

При любом делении компаний на разные категории, не менее 41% респондентов сообщили о привлечении инвестиций и не менее 16% — о внешнем финансировании. Разброс в зависимости от типа компаний оказался не очень большим. Выделяются более частым наличием инвестиций (в том числе, и внешнего финансирования), компании с долей экспорта в обороте выше 50%, оборотом выше 375 миллионов рублей, а также предприятия, головные офисы которых расположены в Москве. Размер компании особенно сильно влияет на привлечение внешний инвестиций.

Доля опрошенных компаний, которые имели инвестиции в 2021 году, с распределением по категориям

Итоги 2021 года в плане сравнения прогноза и полученных фактических результатов оказались неожиданными. Если только 16% компаний, опрошенных в 2021 году, ожидали привлечь внешнее финансирование в «текущем году», то по факту таких оказалось 21%. В предыдущие годы компаний, которые по факту получили внешнее финансирование, было намного меньше, чем тех, которые ожидали это финансирование (обычно менее 10%).

Сложилась такая ситуация, когда инвестиции стали доступны многим компаниям, которые их даже не планировали. Отчасти это можно связать с пандемией, которая ускорила внедрение информационных технологий, отчасти — с импортозамещением, ускорившимся из-за санкций и политики западных вендоров (во всяком случае, резко возросла потребность в замещении зарубежных решений отечественными аналогами).

Доля компаний, которые привлекали или планируют привлечь внешнее финансирование

По результатам анкетирования, проведенного весной этого года, в 2022 году планируют привлечь инвестиции в развитие 52,1% опрошенных компаний. О планах на следующий 2023 год вопрос решено не задавать в связи с возникшей весной 2022 высокой неопределенностью относительно будущего отрасли, ситуации в российской и мировой экономике. Следовательно, на 2022 год обозначили наличие инвестиционных планов примерно столько же софтверных компаний (такая же доля), сколько фактически привлекли инвестиции в 2021 году.

Обращает на себя внимание тот факт, что по итогам опроса 2022 года 34% компаний рассчитывает на внешнее финансирование, в то время, как в 2021 году фактически инвестиции привлекли 22% опрошенных компаний. Если предположить, что все прогнозы по инвестициям окажутся верными, то общий объем инвестиций в 2022 году должен вырасти на 60%, а внешнее финансирование — на 214%.

Насколько прогнозы на 2022 год окажутся верными, сложно судить до завершения очередного опроса компаний в 2023. С одной стороны, потребность в инвестициях не снизилась, а, скорее всего, возросла: появилось множество срочных задач, связанных с обеспечением технологического суверенитета, и возникла необходимость переориентироваться на новые рынки из-за закрывающихся для российских компаний рынков западных стран. С другой стороны, несколько месяцев потеряно из-за того, что стратегию развития пришлось срочно корректировать при кардинально изменившейся ситуации на российском и зарубежных рынках. Да и некоторые зарубежные инвестиционные фонды могли свернуть свою работу в России, а бум 2021 года произошел с их заметным участием.

Если судить по публичным сообщениям об инвестиционной активности в высокотехнологичном секторе российской экономики, то признаков роста в первые семь месяцев 2022 года не было видно. Эти сообщения свидетельствовали о том, что по итогам годам будет не рост, а сокращение инвестиций.

Однако и условия для того, чтобы рассказывать о планах и привлеченных инвестициях, в первой половине 2022 были не самые лучшие. Например, те же зарубежные инвесторы могли вовсе отказаться от публичности их активности в России.

Тем не менее, ориентироваться на ожидания компаний всё же можно, поскольку опрос проводился в первые месяцы после начала специальной военной операции на Украине, а значит респонденты учли или хотя бы постарались учесть высокую неопределенность в своих прогнозах.