Войти
Lenta.ru

В России приняли на вооружение «Изделие 305»

194
1
0
«Изделие 305»
«Изделие 305».
Источник изображения: Михаил Жердев

В России приняли на вооружение новейшую авиационную ракету «Изделие 305» класса «воздух-поверхность». Об этом говорится в публикации «Красной звезды», посвященной 75-летию генерального конструктора Научно-производственной корпорации «Конструкторское бюро машиностроения» (КМБ) Валерия Кашина.

Отмечается, что госиспытания легкой многоцелевой ракеты «Изделие 305» состоялись в 2021 году.

В июле на страницах американского издания The Drive эксперт в области советской и российской авиации Петр Бутовский заметил, что Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции на Украине используют легкую многоцелевую управляемую ракету (ЛМУР), известную как «Изделие 305».

В апреле военный эксперт Дмитрий Корнев в колонке для «Известий» перечислил новые высокоточные боеприпасы, которые Россия использовала в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Среди них была, в частности, ЛМУР.

В ноябре 2021 года ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора холдинга «Высокоточные комплексы» Сергея Михайлова сообщил, что экспортные модификации российских боевых вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ получат новую ракету «Изделие 305Э».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
Компании
Высокоточные комплексы
КБМ
Минoбороны РФ
Похожие новости
01.08.2022
В США рассказали о загадочной российской ракете на Украине
01.08.2022
Применение новой российской ракеты ЛМУР на Украине
29.12.2021
Главные достижения оборонно-промышленного комплекса России в 2021 году
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
19.04.2017
Умное оружие
07.09.2015
От гироскопов до ракетопланов
1 комментарий
№1
16.09.2022 03:54
В первую очередь обеспечить сухопутным вариантом все БМД/БМП, "Тигр", все западные начальники обещают еще до 8 лет вооружать ВСУ.  Раз смогли создать такую хорошую вещь, серию увеличить кратно на заводах ВПК.
Все Ми-28 и Ка-52 перевести в ночные из-за тысяч продвинутых ПЗРК в ВСУ, пущай башкой крутят в траншее.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.09 05:17
  • 2
Многоцелевая управляемая ракета «Изделие 305» принята на вооружение
  • 16.09 04:21
  • 36
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 16.09 03:54
  • 1
В России приняли на вооружение «Изделие 305»
  • 16.09 01:53
  • 32152
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.09 00:05
  • 5
Армия США выпустила запрос на производство еще до 480 ракетных систем HIMARS
  • 15.09 19:54
  • 3
В Китае разработают сверхзвуковую ракету-амфибию
  • 15.09 19:15
  • 6
Источник: модернизированный Ка-52М сможет взаимодействовать с беспилотниками и самолетами
  • 15.09 18:52
  • 15
Соединенные Штаты передали Украине противорадиолокационные ракеты HARM
  • 15.09 16:31
  • 18
Источник заявил о фактической ликвидации ВКС и ПВО РФ состава бывших воздушных сил Украины
  • 15.09 14:08
  • 1
Замгенпрокурора РФ сообщил о росте количества нарушений прав военнослужащих
  • 15.09 12:05
  • 1
Российскому МС-21 не страшен успех китайского конкурента
  • 15.09 11:15
  • 12
Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины
  • 15.09 09:27
  • 3
Как сломать план наступления ВСУ в Запорожской области
  • 15.09 09:23
  • 1
"Взяли и вывалили..." Примаков о киевском "проекте гарантий"
  • 15.09 03:18
  • 4
Реформа ВДВ и частей Спецназа