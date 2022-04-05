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Перечислены новые высокоточные боеприпасы России в ходе СВО

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Предположительно, российская крылатая ракета воздушного базирования Х-101 в небе над Киевской областью Украины, 08.03.2022
Предположительно, российская крылатая ракета воздушного базирования Х-101 в небе над Киевской областью Украины, 08.03.2022.
Источник изображения: канал "Труха" (via Телеграм-канал "Военный Осведомитель")

Военный эксперт Дмитрий Корнев в колонке для «Известий» перечислил новые высокоточные боеприпасы, который Россия использовала в ходе специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.

Список автора начинается с ракетного комплекса 9-А-7660 «Кинжал», который «относится скорее к стратегическим боевым системам и может применяться в интересах фронтовой войсковой операции по важнейших объектам типа защищенных командных пунктов, позиций зенитных и противоракетных комплексов, крупных кораблей и складов вооружения».

Далее идет управляемая планирующая авиационная бомба УПАБ-1500Б, которая «может сбрасываться за 50 километров до цели практически с любого самолета, который сможет ее поднять». «Также мы увидели и применение большого количества крылатых ракет типа Х-101 и Х-555 в неядерном снаряжении, применение которых самолетами стратегической авиации наблюдалось в Сирии», — напоминает эксперт.

Автор допускает, что российской стороной в ходе СВО были применены «новейшие гиперзвуковые ракеты для фронтовой бомбардировочной авиации и ракетоносцев средней дальности типа Ту-22М3, которые известны в СМИ под наименованием ГЗУР (гиперзвуковая управляемая ракета)».

Также эксперт допускает, что вертолетами Ми-28Н и Ка-52 применялись, в частности, противотанковые ракетные комплексы типа «Вихрь-1» и «Атака», а также, возможно, и легкая многоцелевая управляемая ракета ЛМУР «изделие 305».

По его мнению, «пока доля боевых успехов беспилотников критически не так высока, как хотелось бы, а ведь за ними будущее».

В марте Корнев в колонке для «Известий» предрек появление у России «нового ракетного комплекса с совершенно новыми возможностями и с дальностью действия от 500 до 4000 километров, создание которого логично предположить с учетом прекращения действия Договора об ограничении ракет средней и малой дальности».

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Атака
Вихрь-1
Ка-52
Ми-28Н
Ту-22М
Х-101
Х-555
Проекты
БПЛА
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Ядерный щит
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