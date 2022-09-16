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Военное обозрение

Американские сенаторы настаивают на ускорении пополнения запасов оружия, отправленного на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

Двухпартийная группа из 15 сенаторов обнародовала законопроект, направленный на расширение возможностей министерства обороны по восполнению американских запасов оружия, отправленных на Украину. Сенаторы Джон Корнин, штат Техас, и Джинн Шахин, штат Нью-Гэмпшир, вместе с 13 другими сенаторами представили Закон о восполнении американского оружия в качестве отдельного закона.

Законопроект позволит Министерству обороны заключать неконкурентные контракты с производителями оружия, чтобы пополнить запасы американского оружия, отправленного в дружественные для США страны, включая Украину. Полномочия могут быть использованы только для закупок, состоящих из оружия, аналогичного отправленному из запасов США. При этом Пентагон должен уведомить Конгресс в течение одной недели после заключения неконкурентного контракта в соответствии с этим положением.

Шахин, которая входит в состав Комитета по вооруженным силам, сообщила, что они надеются, что законопроект будет принят Конгрессом вместе с Законом о разрешении на национальную оборону 2023 года в конце этого года.

Председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джек Рид заявил на прошлой неделе, что он настаивает на голосовании Сената в этом месяце, прежде чем законодатели покинут столицу для проведения кампании по промежуточным выборам.

Корнин и Шахин заручились поддержкой своего законопроекта со стороны многочисленных коллег из Комитета по вооруженным силам, в том числе Роджера Уикера из Миссисипи, который может стать главным республиканцем в этой ключевой группе в следующем году. Представитель сенатского большинства Дик Дурбин, штат Иллинойс, также выступил соавтором законопроекта.

Оказывая помощь союзникам, подвергшимся нападению, мы должны убедиться, что мы можем быстро пополнить наши собственные запасы. Этот закон разрешит более быструю закупку оружия и боевых средств, чтобы помощь нашим союзникам и партнерам, не уменьшая нашу способность защитить себя.

— сказал Корнин, представляя на прошлой неделе Закон об обеспечении безопасности американских вооружений.

Ранее Белый дом направил Конгрессу запрос на дополнительную помощь Украине в размере 13,7 млрд долларов. Этот пакет позволил бы президенту Джо Байдену направить Киеву больше оборудования и оружия из американских запасов. Новый закон даст возможность одновременно восполнять арсеналы самих США.

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Страны
США
Украина
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