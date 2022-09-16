Американские сенаторы настаивают на ускорении пополнения запасов оружия, отправленного на Украину

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Двухпартийная группа из 15 сенаторов обнародовала законопроект, направленный на расширение возможностей министерства обороны по восполнению американских запасов оружия, отправленных на Украину. Сенаторы Джон Корнин, штат Техас, и Джинн Шахин, штат Нью-Гэмпшир, вместе с 13 другими сенаторами представили Закон о восполнении американского оружия в качестве отдельного закона.
Законопроект позволит Министерству обороны заключать неконкурентные контракты с производителями оружия, чтобы пополнить запасы американского оружия, отправленного в дружественные для США страны, включая Украину. Полномочия могут быть использованы только для закупок, состоящих из оружия, аналогичного отправленному из запасов США. При этом Пентагон должен уведомить Конгресс в течение одной недели после заключения неконкурентного контракта в соответствии с этим положением.
Шахин, которая входит в состав Комитета по вооруженным силам, сообщила, что они надеются, что законопроект будет принят Конгрессом вместе с Законом о разрешении на национальную оборону 2023 года в конце этого года.
Председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джек Рид заявил на прошлой неделе, что он настаивает на голосовании Сената в этом месяце, прежде чем законодатели покинут столицу для проведения кампании по промежуточным выборам.
Корнин и Шахин заручились поддержкой своего законопроекта со стороны многочисленных коллег из Комитета по вооруженным силам, в том числе Роджера Уикера из Миссисипи, который может стать главным республиканцем в этой ключевой группе в следующем году. Представитель сенатского большинства Дик Дурбин, штат Иллинойс, также выступил соавтором законопроекта.
— сказал Корнин, представляя на прошлой неделе Закон об обеспечении безопасности американских вооружений.
Ранее Белый дом направил Конгрессу запрос на дополнительную помощь Украине в размере 13,7 млрд долларов. Этот пакет позволил бы президенту Джо Байдену направить Киеву больше оборудования и оружия из американских запасов. Новый закон даст возможность одновременно восполнять арсеналы самих США.