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Интерфакс-АВН

Гутерриш обсудил с Путиным вывоз зерна с Украины, экспорт продовольствия из России и Запорожскую АЭС

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Генсек ООН Антониу Гутерриш
Генсек ООН Антониу Гутерриш.
Источник изображения: EPA-EFE/MYKOLA TYS

Нью-Йорк (ООН). 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Генсек ООН Антониу Гутерриш в среду обсудил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным инициативу по вывозу зерна с Украины, экспорт российского продовольствия, а также Запорожскую АЭС.

"Мой разговор с Путиным состоялся этим утром. У нас была возможность обсудить черноморскую зерновую инициативу, ее продление и возможное расширение. (...) Мы обсудили существующие препятствия экспорту российского продовольствия и удобрений", - заявил Гутерриш на пресс-конференции.

Гутерриш подчеркнул, в настоящее время необходимо устранить эти препятствия. По словам генсека, также идут разговоры об экспорте российского аммиака по Черному морю.

Помимо вопроса вывоза продовольствия с Украины и России, Гутерриш и Путин обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС, работу миссии ООН по установлению фактов обстрела в СИЗО в Еленовке и "прочие аспекты, актуальные в сложившейся ситуации".

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Россия
Украина
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
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