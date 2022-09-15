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ТАСС

Гутерриш заявил о переговорах по безопасности ЗАЭС с участием МАГАТЭ, России и Украины

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Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Генеральный секретарь ООН добавил, что обстрелов ЗАЭС не было уже три дня, они должны прекратиться полностью

ООН, 14 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду заявил, что МАГАТЭ, Россия и Украина ведут переговоры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.

"Переговоры ведутся, и я надеюсь, что они внесут свой вклад в снижение напряженности", - сказал он на пресс-конференции в связи с началом работы 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Гутерриш добавил, что обстрелов ЗАЭС не было уже три дня, они должны прекратиться полностью. "До настоящего времени не было свидетельств превышения уровня радиации. Насколько я знаю, три дня уже не было обстрелов. Я надеюсь, что такие атаки полностью прекратятся и безопасность Запорожской АЭС будет обеспечиваться всеми сторонами", - сказал он.

Генсек ООН надеется, что безопасность Запорожской АЭС будет соблюдаться всеми сторонами. 

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