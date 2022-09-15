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Военное обозрение

В ВМС США началась подготовка офицеров по программе «информационная и криптологическая война»

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Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время ВМС США приступают к формированию сообщества специалистов по информационной войне. Обучение будет проходить по программе бакалавриата, которая была возобновлена в этом году для увеличения числа будущих офицеров.

Программа предоставляет финансовую помощь студентам колледжей, которые после окончания школы соглашаются пройти Школу кандидатов в офицеры или Школу повышения квалификации офицеров. В настоящее время принимаются заявки на следующие направления: информационная и криптологическая война (CW), инженер по кибервойне (CWE), разведка (Intel), специалист по информации (IP) и океанография (OCEANO).

Ранее ВМС США запрашивали только заявки на обозначение офицеров авиации, специальных подразделений (SEAL), сил ССО и офицеров боевых и вспомогательных кораблей.

Все кандидаты должны соответствовать физическим стандартам перед приёмом на обучение, и могут подавать заявки только по одной специальности.

Отобранные новобранцы должны будут зарегистрироваться (по сути, подписать контракт), чтобы получать оплату и финансовые стимулы. После зачисления они будут переведены на действительную военную службу в качестве кандидатов в старшины (E-4) и получат диплом OCPO2 (E-5) резерва ВМС. Если они уже находятся в резерве, то некоторые из них будут переведены на действительную военную службу с их текущим званием.

После получения степени все выбранные, за исключением инженеров по кибервойне, будут назначены в следующий доступный класс OCS в Ньюпорте, штат Род-Айленд. Выбранные CWE будут посещать Школу повышения квалификации офицеров (ODS).

Лицам, имеющим право подать заявку, должно исполниться 19 лет, и они должны быть зачислены или допущены по аттестации к переводу в бакалавриат по программе «информационная и криптологическая война». Программа открыта для гражданских лиц, рядового персонала военно-морского резерва и персонала бездействующего резерва из других служб, которые являются гражданами США. Если же избранный не может успешно завершить OCS или ODS по какой-либо причине, кроме травмы, он должен будет отработать оставшуюся часть оплаченного ему контракта.

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США
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