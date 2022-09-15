Минобороны показало кадры уничтожения баржи с украинским десантом в районе Запорожской АЭС

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Министерство обороны продолжает публикацию видно о работе российских военных в рамках специальной военной операции на Украине. На этот раз военные показали кадры уничтожения баржи с украинским десантом, пытавшимся высадиться в районе Запорожской АЭС и захватить станцию.

Как сообщили в Минобороны, в атаке на баржу с десантом ВСУ, идущую к Запорожской АЭС, участвовала пара ударных вертолетов Ка-52, проводивших патрулирование в районе атомной станции. Получив приказ вертолеты выдвинулись в район обнаружения противника, сама баржа была обнаружена с помощью поисково-прицельной системы на дальности 15 км. С дальности 8 км, исключающей применение по вертолетам переносных зенитных комплексов, экипажи нанесли удар двумя управляемыми ракетами "Вихрь". Было зафиксировано два попадания в носовую и кормовую части баржи. Цель была уничтожена.

Во время выполнения планового боевого вылета группа ударных боевых вертолетов Ка-52 получила приказ воспрепятствовать переброске подразделений ССО ВСУ через реку Днепр (...) По объекту были выпущены две управляемые ракеты "Вихрь". С ведущего борта было зафиксировано попадание в носовую, а с ведомого - в кормовую часть баржи

- говорится в сообщении военного ведомства.

О попытке высадить десант ВСУ с двух барж в районе Запорожской АЭС Минобороны сообщало 1 сентября этого года. Две самоходные баржи с украинскими военными на борту следовали из Никополя и были замечены рядом с атомной станцией примерно в 7.00, после чего в данный район были направлены ударные вертолеты Ка-52, находившиеся в воздухе и патрулировавшие ЗАЭС.

Еще одна попытка высадить десант была предпринята в ночь со 2 на 3 сентября. До 20 быстроходных моторных лодок с десантом двигались в направлении Днепрорудного, Энергодара и Васильевки, но были встречены вертолетами Ка-52, после чего часть из ни была уничтожена, а часть сбежала обратно.