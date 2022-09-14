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Военное обозрение

Израильский министр обороны заявил, что Иран использует сирийские объекты для производства оружия

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Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что Иран использовал более 10 военных объектов в Сирии для производства своих передовых ракет и иного оружия. Сразу после этого не было никаких немедленных комментариев со стороны Ирана и Сирии. Однако, Дамаск отказывался комментировать подобные обвинения и в прошлом, а Тегеран отрицал, что наращивает производственные мощности на Ближнем Востоке.

Иран преобразовал объекты в Сирии в производственные мощности для высокоточных ракет средней и большой дальности и оружия

— заявил министр обороны Израиля.

Выступая на конференции в Нью-Йорке, Ганц представил карту военных объектов Центра научных исследований и исследований (CERS), сирийского правительственного агентства, занимающегося якобы производством ракет и оружия для Ирана.

Удары Израиля в последнее время по сирийским объектам усилились. Так. израильский удар, который, по словам базирующейся в Великобритании Сирийской обсерватории по правам человека, был нанесен по складу, используемому поддерживаемыми Ираном группировками, стал вторым ударом по аэропорту Дамаска всего за неделю.

Кроме этого, израильские удары неоднократно наносились по району Масиаф, где, по словам Ганца, подземный завод по производству оружия угрожает Израилю и региону. Израильский министр обороны добавил, что Иран также работает над созданием ракетной и военной промышленности в Ливане и Йемене.

С тех пор, как в 2011 году в Сирии разразилась война, Израиль нанес уже сотни ударов по своему северному соседу.

Хотя Израиль редко комментирует отдельные удары, он признал, что от них воздерживаться не станет. Официальные лица министерства обороны Израиля не скрывают, что проводимая воздушная кампания необходима, чтобы Ирану закрепиться у его порога.

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Страны
Великобритания
Гана
Израиль
Иран
Йемен
Ливан
Сирия
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