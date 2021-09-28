В Израиле заявили о планах Ирана вооружить союзников беспилотниками

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 27 сентября заявил, что Иран планирует вооружить беспилотниками союзные Тегерану силы, в том числе в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене. С таким заявлением Беннет выступил на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как указал премьер-министр Израиля, речь идет о беспилотных аппаратах «вооруженных смертоносным оружием, которые могут атаковать в любом месте в любое время».

«Иран планирует вооружить своих сателлитов в Йемене, Ираке, Сирии и Ливане сотнями, а затем и тысячами смертоносных беспилотников. Они планируют накрыть небеса Ближнего Востока этой смертоносной силой», — заявил Беннет.

15 сентября глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что Иран может через несколько месяцев создать ядерную бомбу. Тегеран наращивает обогащение урана такими темпами, что в ближайшие два-три месяца может завладеть всеми необходимыми материалами и возможностями для производства ядерного оружия, считает Ганц. Кроме того, израильский министр допустил начало в регионе гонки ядерных вооружений, если иранским властям удастся переступить соответствующий порог.

В тот же день посол Израиля в РФ Александр Бен Цви рассказал, что еврейское государство выступает против восстановления иранской ядерной сделки. По его словам, в эту сделку не были включены «многие факторы, которые очень важны и связаны со стратегическими вопросами».

27 августа президент США Джо Байден во время переговоров с премьер-министром Израиля заявил, что в случае если с Ираном не сработает дипломатический подход, то у Соединенных Штатов есть другие меры. В то же время американский лидер подтвердил незыблемость поддержки Израиля в сфере безопасности, а также обязательство не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

24 августа Беннет заявлял о намерении создать коалицию арабских стран, стремящихся ограничить влияние Ирана в регионе.

До этого, 6 августа, Иран категорически отверг обвинения в нападении на танкер Mercer Street в Аравийском море, в котором его обвинил Израиль. Кроме того, в свою очередь заместитель постоянного представителя Ирана Захра Эршади обвинила Израиль в ударах по Сирии и Ливану и во владении ядерным оружием.

Инцидент с атакой на судно произошел в ночь на 30 июля. Тогда танкер-химовоз подвергся нападению в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Судно без груза следовало из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. В результате атаки были убиты граждане Великобритании и Румынии.

Позднее стало известно, что нападение, вероятно, было совершено с помощью беспилотника.