Войти
Известия.ru

В Израиле заявили о планах Ирана вооружить союзников беспилотниками

68
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Abir Sultan

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 27 сентября заявил, что Иран планирует вооружить беспилотниками союзные Тегерану силы, в том числе в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене. С таким заявлением Беннет выступил на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как указал премьер-министр Израиля, речь идет о беспилотных аппаратах «вооруженных смертоносным оружием, которые могут атаковать в любом месте в любое время».

«Иран планирует вооружить своих сателлитов в Йемене, Ираке, Сирии и Ливане сотнями, а затем и тысячами смертоносных беспилотников. Они планируют накрыть небеса Ближнего Востока этой смертоносной силой», — заявил Беннет.

15 сентября глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что Иран может через несколько месяцев создать ядерную бомбу. Тегеран наращивает обогащение урана такими темпами, что в ближайшие два-три месяца может завладеть всеми необходимыми материалами и возможностями для производства ядерного оружия, считает Ганц. Кроме того, израильский министр допустил начало в регионе гонки ядерных вооружений, если иранским властям удастся переступить соответствующий порог.

В тот же день посол Израиля в РФ Александр Бен Цви рассказал, что еврейское государство выступает против восстановления иранской ядерной сделки. По его словам, в эту сделку не были включены «многие факторы, которые очень важны и связаны со стратегическими вопросами».

27 августа президент США Джо Байден во время переговоров с премьер-министром Израиля заявил, что в случае если с Ираном не сработает дипломатический подход, то у Соединенных Штатов есть другие меры. В то же время американский лидер подтвердил незыблемость поддержки Израиля в сфере безопасности, а также обязательство не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

24 августа Беннет заявлял о намерении создать коалицию арабских стран, стремящихся ограничить влияние Ирана в регионе.

До этого, 6 августа, Иран категорически отверг обвинения в нападении на танкер Mercer Street в Аравийском море, в котором его обвинил Израиль. Кроме того, в свою очередь заместитель постоянного представителя Ирана Захра Эршади обвинила Израиль в ударах по Сирии и Ливану и во владении ядерным оружием.

Инцидент с атакой на судно произошел в ночь на 30 июля. Тогда танкер-химовоз подвергся нападению в Аравийском море примерно в 280 км от побережья Омана. Судно без груза следовало из танзанийского Дар-эс-Салама в аравийский порт Эль-Фуджайру. В результате атаки были убиты граждане Великобритании и Румынии.

Позднее стало известно, что нападение, вероятно, было совершено с помощью беспилотника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Гана
Израиль
Ирак
Иран
Йемен
Ливан
Оман
Россия
Румыния
Сирия
США
Танзания
Продукция
Талисман
Компании
ООН
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
27.01.2020
Возможный поворот к варварству
10.01.2020
Обогащенный Иран
08.07.2019
Сможет ли Пентагон "умиротворить" Иран
21.08.2013
Сдать Асада в обмен на оружие
19.09.2011
Пресс-конференция c Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока "Будет ли на Ближнем Востоке новая война?"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.09 01:01
  • 39
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 28.09 00:49
  • 3
В США оценили испытания С-400
  • 28.09 00:30
  • 3
Палата представителей США одобрила выделение $1 млрд на помощь Израилю с ракетами для системы ПРО "Железный купол" - СМИ
  • 27.09 23:20
  • 2
Си Цзиньпин назвал "мрачной" нынешнюю ситуацию вокруг Тайваня - СМИ
  • 27.09 23:13
  • 3
На Украине завершили испытания замены миномета «Молот»
  • 27.09 22:59
  • 285
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 27.09 20:38
  • 7
Российские снайперы провели учебные стрельбы в горах Таджикистана на фоне ситуации в Афганистане
  • 27.09 20:15
  • 3
Не мытьем, так катаньем, «Прометей» колесной безопасности
  • 27.09 17:24
  • 4
"Ростех" разработал новые бинокли для ВМФ РФ
  • 27.09 13:33
  • 2
Россия модернизирует три станции системы СПРН до 2028 года
  • 27.09 13:24
  • 8
Вооруженные силы США: состояние и тенденции развития
  • 27.09 12:13
  • 0
Поляки решили раскошелиться на американские танки
  • 27.09 10:24
  • 1
Реджеп Эрдоган: сделка по ЗРС С-400 с Россией пересмотру не подлежит
  • 27.09 09:50
  • 1
Видео: "Терминаторы" прикрыли бронетехнику на учениях в Казахстане
  • 27.09 09:48
  • 1
Der Standard (Австрия): холодная война без европейцев