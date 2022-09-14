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НАСА попытается запустить сверхтяжелую ракету к Луне в сентябре

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Центральный блок ракеты Space Launch System
Центральный блок ракеты Space Launch System.
Источник изображения: NASA

Новая попытка запуска сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion к Луне запланирована на 27 сентября. Об этом со ссылкой на НАСА сообщает ТАСС.

«Запуск планируется на 27 сентября, запасная дата — 2 октября», — говорится в сообщении американского космического агентства.

Отмечается, что ранее запуск планировалось провести 23 сентября, а перенос сроков связан с необходимостью проведения ряда дополнительных тестов.

Ранее попытки запуска сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion к Луне предпринимались 29 августа и 3 сентября.

В июле в организации «Агат» заявили, что стоимость полета к Луне на американском космическом корабле Orion будет в четыре раза дороже, чем на пока несуществующем российском «Орле».

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Orion КК
Компании
NASA
Проекты
SLS
Луна
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