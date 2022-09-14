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Авиационная корпорация «Рубин» открыла новый корпус по производству композиционных изделий для МС-21 и SSJ-NEW

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Авиационная корпорация «Рубин»
Авиационная корпорация «Рубин» открыла в подмосковной Балашихе новый производственный корпус по выпуску композиционных изделий для отечественных гражданских самолетов, в том числе МС-21 и SSJ-NEW.
Источник изображения: ПАО АК «Рубин»

Авиационная корпорация «Рубин» открыла в подмосковной Балашихе новый производственный корпус по выпуску композиционных изделий для отечественных гражданских самолетов, в том числе МС-21 и SSJ-NEW. Инвестиции в создание нового производства составили 1 млрд рублей, из которых 661 млн рублей в виде льготного займа предоставил Фонд развития промышленности.

Во вновь открытом корпусе будут выпускать изделия из углеродных композиционных материалов для взлетно-посадочных устройств к отечественным гражданским самолетам, а также композиционные материалы для атомной, нефтегазовой и машиностроительной отраслям промышленности.

Благодаря открытию нового корпуса общая мощность предприятия по производству изделий из углеродных композитов возросла в 2,3 раза – до 7 тысяч штук в год.

«Мы давно сотрудничаем с Фондом развития промышленности. В 2019 году при поддержке ФРП запустили производство гидроприводов и плунжерных насосов для МС-21. Сегодня завод расширяет свое участие в кооперации по импортозамещению элементов этого самолета. В новом корпусе мы будем выпускать тормоза с углеродными фрикционными дисками для МС-21 и SSJ-NEW. Использование композитов повышает надежность работы и увеличивает ресурс тормозных дисков, сокращает простой самолетов и уменьшает затраты на замену и ремонт тормозов», – рассказал генеральный директор ПАО АК «Рубин» Игорь Ряпин.

Завод поставляет композитные тормоза, подшипники и уплотнения для гидроагрегатов к самолетам конструкторских бюро имени Туполева, Илюшина и Яковлева. На новом оборудовании предприятие приступило к выпуску композитных тормозов для самолетов МС-21 и SSJ-NEW, в сборке которых ранее применялись только зарубежные аналоги.

Изделия подмосковного завода не уступают импортным по износостойкости, обладают высокой термостойкостью, малым весом и высокой стабильностью эксплуатационных характеристик.

Фонд развития промышленности

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Туполев
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