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Интерфакс-АВН

МИД Азербайджана заявляет, что страна будет пресекать любые попытки нарушить ее территориальную целостность

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Билборд с надписью "Карабах Азербайджана" в Баку
Билборд с надписью "Карабах Азербайджана" в Баку.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Баку. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - МИД Азербайджана заявляет, что Армения в ночь на вторник нарушила фундаментальные нормы и принципы международного права.

"Очередная агрессия армянской стороны против Азербайджана является грубым нарушением основополагающих норм и принципов международного права, а также положений трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации (от 10 ноября 2020 года). Эти шаги Армении полностью противоречат продолжающемуся процессу нормализации отношений и мира", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Ведомство подчеркивает, что всю ответственность несет военно-политическое руководство Армении.

"Любые шаги против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана будут решительно пресекаться", - указывает МИД.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Проекты
2020-й год
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