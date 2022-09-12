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Военный аналитик заявил о зависимости ВПК США от китайских компонентов

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F/A-18 Super Hornet
Сборка самолета F/A-18 Super Hornet.
Источник изображения: www.flickr.com

Военная промышленность США зависит от китайских компонентов из редкоземельных металлов, им будет трудно найти замену, считает китайский военный аналитик Вэй Дунсюй. Об этом он заявил в интервью государственной газете КНР Global Times.

Китай, по словам специалиста, имеет полную отраслевую линию в разведке, добыче и производстве редкоземельных элементов и пользуется эффектом масштаба, поэтому военно-промышленному комплексу (ВПК) США будет сложно найти альтернативу китайской продукции.

Вэй уверен, что, даже если в Соединенных Штатах найдут краткосрочную замену китайским компонентам, это приведет к увеличению расходов.

Ранее стало известно, что Пентагон приостановил приемку новых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II из-за китайского сплава, использующегося в их конструкции. Отмечается, что это не соответствует закону о закупках, который запрещает применять комплектующие из Китая без получения специального одобрения.

В 2021 году издание Breaking Defense сообщало, что продажи истребителей США пятого поколения F-35 Lightning II в Европе сталкиваются с жесткой конкуренцией местных производителей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
F-35
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