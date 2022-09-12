В Польше модернизировали советскую разведывательную машину

Модернизированная версия боевой разведывательной машины (БРМ) BWR-1M, построенная на базе разработанной в СССР БМП-1.

На выставке MSPO 2022 в Польше впервые представили модернизированную версию боевой разведывательной машины (БРМ) BWR-1M, построенную на базе разработанной в СССР БМП-1. Об этом сообщает Defence24.

Польское предприятие Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne разработало усовершенствованную машину в рамках контракта на модернизацию 18 БРМ BWR-1S и BWR-1D. Обновленные машины, которые проходят капитальный ремонт, оснащают новым оборудованием.

BWR-1M получила цифровую систему связи, систему кругового обзора с тепловизионным прибором JIM LR, оптико-электронную станцию ZIG-T-2R, радар разведки поля боя SR HAWK и новую систему навигации. Также машину оснастят системой предупреждения о лазерном облучении SSP-1N Obra 3, которая маскирует БРМ от систем наведения противотанковых ракет.

Под обозначением BWR-1D в Польше эксплуатируют советские БРМ-1К. Также польские военные используют чехословацкие разведывательные машины BPzV на базе БМП-1, которые получили обозначение BWR-1S.

В июле «Уралвагонзавод» передал Министерству обороны России партию модернизированных БРМ-1К. Усовершенствованные машины получили новое боевое отделение с пушкой 2А72 калибра 30 миллиметров.