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Расчеты беспилотников Балтфлота отработали тактику преодоления ПВО

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Многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10»
Многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Элерон» и «Орлан-10» армейского корпуса Балтийского флота отработали тактику преодоления зоны противовоздушной обороны (ПВО) условного противника в ходе учений. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«На учениях на полигоне Пугачево в Калининградской области были задействованы БЛА "Элерон" и "Орлан-10". Применение их на различных высотах позволило определить основные приемы успешного преодоления войсковой ПВО "неприятеля"», — отметили в сообщении.

Также расчеты дронов усовершенствовали навыки передачи информации с использованием беспилотников-ретрансляторов, которые позволяют увеличить дальность ведения разведки. К учениям привлекли средства войсковой ПВО, которые прикрыли командные пункты мотострелкового соединения.

Ранее замгендиректора по развитию компании «Атри» Руслан Ляпин сообщил, что Минобороны России проявляет интерес к беспилотнику «Одуванчик», который представили на форуме «Армия-2022».

В августе стало известно, что компания «Кронштадт» начала создание скоростного многоцелевого беспилотника «Гром».

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Страны
Россия
Продукция
Орлан-10
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
Проекты
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БФ
Военные учения
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