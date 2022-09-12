Войти
Lenta.ru

В Минобороны США заявили о вреде сетей 5G для старых GPS спутников Пентагона

443
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Налаживание наземной сети 5G может оказаться вредной для старых GPS спутников Пентагона, так как создает для них помехи. Об этом сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на опубликованный при поддержке американского Минобороны отчет Национальной академии наук США.

Речь идет не только о спутниках военного министерства, но также о спутниках 14 других федеральных ведомств. Отчет установил, что для большинства коммерческих, навигационных, сотовых GPS-приемников сеть Ligado 5G не вызовет вредных помех.

По словам представителей компании Ligado Networks, готовящейся начать ввод в эксплуатацию сетей, лишь самые старые и плохо спроектированные устройства могут потребовать обновления в связи с запуском сети 5G. Также в компании выразили надежду, что Пентагон перестанет препятствовать ее деятельности.

В январе авиакомпании Emirates, Air India, ANA, Japan Airlines и другие отменили часть рейсов в некоторые города США из-за размещения вышек 5G вблизи аэропортов. Крупнейшие авиакомпании мира заявили, что использование сетей C-диапазона может негативно повлиять на работу некоторых приборов на борту самолетов, особенно на лайнерах Boeing 777. Перевозчики ссылаются на конкретное заявление руководства Boeing, которое предупредило, что сигналы 5G могут создавать помехи для радиовысотомера самолетов компании.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Boeing
Проекты
GPS
Похожие новости
30.06.2021
Блицкриг с орбиты
03.08.2020
Соглашение о модернизации истребителей F-15J Сил самообороны Японии
25.04.2019
Американская "оборонка" работает на Китай в обход запретов
27.02.2019
США рекомендовали не летать над Венесуэлой ниже 8 километров
27.05.2014
Российский экспорт
08.06.2011
О высокоточном оружии и "стратегическом солдате"
25.06.2007
В небе - Михаил Беляев! Герой Ле Бурже дал интервью корреспонденту "Труда"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.09 00:33
  • 31792
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.09 00:29
  • 4
В США рассказали о прорыве в производстве Су-57
  • 12.09 23:33
  • 1
Военная реакция: чем Россия может ответить на дальнобойное оружие из США
  • 12.09 18:53
  • 1
Белоруссия представила модернизированную «Печору»
  • 12.09 17:40
  • 9
Российский авиапром бросил вызов успеху СССР
  • 12.09 16:51
  • 2
Нужна ли танку 152-мм пушка
  • 12.09 16:30
  • 9
ВСУ взяли на себя ответственность за взрывы на аэродроме Саки в Крыму
  • 12.09 15:38
  • 1
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 12.09 13:57
  • 2
Россия произведет партию истребителей Су-75
  • 12.09 12:23
  • 0
Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-армии Дмитрий Булгаков открыл памятник танку Т34 в Ленинградской области
  • 12.09 11:24
  • 1
Российские танки получат КАЗ «Арена-М» в процессе модернизации
  • 12.09 10:08
  • 1
Первая партия многофункциональных истребителей Су-35С поступила в астраханский центр ВКС России
  • 12.09 09:37
  • 1
Песков: традиционная серия совещаний Путина с военными будет, но позже
  • 12.09 06:23
  • 1
В России раскрыли характеристики динамической защиты для БМП-3
  • 12.09 05:17
  • 1
Минобороны РФ показало работу огнеметных систем «Солнцепек»