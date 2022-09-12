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Военное обозрение

В Минобороны США обеспокоились угрозой наземной сети 5G для старых спутников GPS Пентагона

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Источник изображения: topwar.ru

В минувшую пятницу Национальная академия наук США при поддержке Министерства обороны США опубликовало отчет, в котором рассказывается о возможных рисках создания наземной сети 5G для старых спутников, которые все еще используются военным ведомством. Компания Ligado Networks готовится начать ввод в эксплуатацию своей системы уже в следующем месяце. Однако в Пентагоне обеспокоены реализацией этого плана.

В отчете, в частности, говорится, что спутниковые услуги могут испытывать вредные помехи от сети 5G. Также было установлено, что спутниковые системы Iridium Globalstar, «вряд ли будут испытывать вредные помехи» из-за наземной сети Ligado.

Опасения насчет возможного воздействия сети 5G связаны с тем, что сеть может создавать помехи для спутников. Речь идет о спутниках не только Минобороны, но и 14 других федеральных ведомств. Собственно, поэтому проблема и вышла на общенациональный уровень обсуждения, заслужив интерес со стороны Конгресса.

Как заявил представитель компании Iridium Джордан Хассин, выводы специалистов академии наук вполне соотносятся с возражениями со стороны федеральных агентств и опасений компании, что услуги 5G приведут к вредным помехам для спутниковой связи, используемой силовыми структурами.

В то же время, отчет установил, что для большинства коммерческих, навигационных, сотовых GPS-приемников сеть Ligado 5G не вызовет вредных помех. В Ligado сообщили американскому изданию Defense News, что в отчете подтверждается возможность сосуществования лицензированных и авторизованных операций компании с GPS. По утверждению компании, лишь самые старые и плохо спроектированные устройства могут потребовать обновления в связи с запуском сети 5G.

Еще два года назад компанией Ligado вместе с Федеральной комиссией по связи была разработана программа модернизации федерального оборудования. Сейчас компания выражает готовность помочь любому федеральному агентству, которое пожалуется на проблемы с работой своих устаревших устройств.

Также в компании выразили надежду, что Пентагон перестанет препятствовать ее деятельности, а вместо этого начнет сотрудничать с компанией с целью устранения возможных проблем при использовании спутниковой связи. Однако чиновники военного ведомства настроены иначе. Они утверждают, что замена старых GPS-приемников более новыми, современными версиями труднодоступна, хотя и была бы эффективна. Но системам необходимо пройти длительную и сложную сертификацию, и это существенно затянет время введения их в эксплуатацию.

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Страны
США
Проекты
GPS
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