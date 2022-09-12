В США отложили на неопределённый срок внедрение новой платформы управления кадрами за полмиллиарда долларов

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Военное ведомство США вновь приняло решение отложить кадровую платформу армейской службы. Интегрированная кадровая и платежная система для армии, также известная как IPPS-A, изначально должна была начать эксплуатироваться еще в декабре 2021 года. Но неудачные системные испытания заставили военное руководство отложить срок запуска платформы на девять месяцев. После переноса срока платформу ждали 20 сентября, но и сейчас ее не удастся запустить.

Что интересно, теперь график запуска платформы вообще отсутствует. То есть, непонятно, когда она начнет функционировать и будет ли вообще функционировать. Издание Army Times еще в августе 2022 года сообщало, что новая задержка запуска платформы может стать следствием отмены запланированного отключения нескольких старых систем управления персоналом.

В Пентагоне задержку платформы признают, но дополнительных сведений не предоставляют. Известно, что более ранняя версия IPPS-A используется для Национальной гвардии армии, а перспективную версию собирались использовать сразу в трех родах войск.

Директор по функциональному управлению платформой полковник Ребекка Эггерс утверждает, что в настоящее время наблюдаются проблемы с передачей данных IPPS-A и другими ключевыми системами, использующимися в американской армии. Так, есть проблемы с передачей данных в структуры, отвечающие за медицинское страхование американских военнослужащих, за предоставление им разнообразных льгот. Эти проблемы существенно усложняют вопрос управления персоналом в американских вооруженных силах.

Тем не менее, основные функции системы IPPS-A, включая начисление жалованья, кадровые запросы и переводы с одного места службы на другое, работают в нормальном режиме. Но высшее военное руководство решило пока платформу не запускать. Причём ходят слухи, что причина - в её уязвимости в случае кибератак.

Washington Technology, в свою очередь, сообщает, что Пентагон продлил существующий контракт на десять лет. Подрядчик в итоге заработает до 500 миллионов долларов, а потенциальная цена платформы превысит 1 миллиард долларов Ожидается, что после запуска платформы IPPS-A повысится прозрачность кадровых решений в армии США. Это, в свою очередь, поможет военному ведомству результативнее управлять кадрами. Так, будут учитываться более объемные данные о солдате, включая опыт работы «на гражданке», интересы и хобби, личные качества.