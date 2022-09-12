В России рассказали об «окне возможностей» для российского ВПК

Специальная военная операция (СВО) по защите Донбасса создала для предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК) «окно возможностей», благодаря которому с мирового рынка ушли украинские производители. Об этом на страницах «Известий» рассказывает военный эксперт Андрей Фролов.

По его мнению, СВО открывает дополнительные «окна возможностей» в долгосрочной перспективе.

«В первую очередь, это окончательный уход Украины с мирового рынка как поставщика недорогих советских вооружений и отдельных нишевых продуктов уже постсоветской разработки и производств, которые выступали в роли конкурентов аналогичной российской продукции», — пишет обозреватель.

По его словам, «процесс превращения Украины из чистого экспортера вооружений в их импортера постепенно нарастал с 2014 года, но обвальный характер он принял с начала 2022-го».

«Уничтожение предприятий украинского ВПК, баз хранения техники, потеря по разным причинам специалистов-производственников, а также убыль вооружений в боевых действиях делают невозможным какое-либо реальное присутствие Украины на рынке в ближайшие годы, если не десятилетия», — отметил специалист.

В апреле Фролов заметил, что можно говорить об уничтожении в ходе российской спецоперации харьковского «куста» предприятий украинского ВПК.